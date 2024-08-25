Израиль нанес превентивный удар по «Хезболле» в Ливане; группировка в ответ запустила по Израилю сотни ракет

«В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда „Хезболла“ планировала совершать нападения на израильское гражданское население», — заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.

После того, как военные начали наносить удары по Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы.

Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что «десятки самолетов ВВС сейчас наносят удары по целям в различных локациях в Южном Ливане».

Было созвано срочное заседание экстренное кабинета безопасности Израиля.

Вскоре после заявления ЦАХАЛ «Хезболла» сообщила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль посредством дронов и ракет.

Радикальная шиитская группировка заявила, что происходящее — ответ на убийство Израилем военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в конце июля.

Обстрел Израиля завершил «первую фазу» возмездия за убийство Шукра, говорится в заявлении, однако полный ответ займет некоторое время.

По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 200 дронов и ракет. «Хезболла» же заявила о запуске 320 ракет по 11 военным целям в Израиле.

Ситуация на ливано-израильской границе обострилась с октября прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль. Поддерживаемое Ираном движение почти ежедневно обменивалось ударами с Израилем вдоль границы.

Обстановка еще более накалилась и грозила перерасти в полномасштабную региональную войну после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

В воскресной атаке на Израиль не участвовал Иран, ранее обещавший сурово наказать Израиль за убийство Хании.

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