Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Военные утверждают, что радикальная группировка готовилась к запуску ракет по территории Израиля, и удары фактически были превентивными. Вскоре после объявления ЦАХАЛ «Хезболла» обстреляла север Израиля. Было выпущено более 200 ракет и дронов. «Хезболла» распространила заявление, в котором назвала атаку на Израиль актом возмездия за убийство в конце июля военного командира группировки Фуада Шукра.
Израиль нанес превентивный удар по «Хезболле» в Ливане; группировка в ответ запустила по Израилю сотни ракет
«В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда „Хезболла“ планировала совершать нападения на израильское гражданское население», — заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.
После того, как военные начали наносить удары по Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы.
Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что «десятки самолетов ВВС сейчас наносят удары по целям в различных локациях в Южном Ливане».
Было созвано срочное заседание экстренное кабинета безопасности Израиля.
Вскоре после заявления ЦАХАЛ «Хезболла» сообщила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль посредством дронов и ракет.
Радикальная шиитская группировка заявила, что происходящее — ответ на убийство Израилем военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в конце июля.
Обстрел Израиля завершил «первую фазу» возмездия за убийство Шукра, говорится в заявлении, однако полный ответ займет некоторое время.
По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 200 дронов и ракет. «Хезболла» же заявила о запуске 320 ракет по 11 военным целям в Израиле.
Ситуация на ливано-израильской границе обострилась с октября прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль. Поддерживаемое Ираном движение почти ежедневно обменивалось ударами с Израилем вдоль границы.
Обстановка еще более накалилась и грозила перерасти в полномасштабную региональную войну после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.
В воскресной атаке на Израиль не участвовал Иран, ранее обещавший сурово наказать Израиль за убийство Хании.