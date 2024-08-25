В субботу на дорогах Эстонии произошло десять серьезных аварий, в результате которых пострадали девятнадцать человек.
За один день на дорогах Эстонии пострадали девятнадцать человек
Первая авария произошла рано утром, в 6:04, в волости Харку в уезде Харьюмаа. На 4-м километре дороги Лийква-Раннамыйза 40-летний водитель грузовика Iveco потерял управление и съехал с дороги. Пострадавшего доставили в больницу.
Вторая авария произошла в 11:19 в волости Отепя, уезд Валгамаа, на 186-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, в деревне Пыру. 20-летняя девушка на Volvo V60 съехала с дороги и перевернулась. Пассажирка, 54-летняя женщина, была госпитализирована.
Третья авария случилась в 11:51 на 5-м километре дороги Козе-Арду, уезд Харьюмаа. 82-летний водитель Volkswagen Passat не успел затормозить и врезался в замедляющийся для поворота направо внедорожник Toyota Hilux. Водителя Volkswagen и его 68-летнюю пассажирку доставили в больницу.
Четвертая авария произошла в 13:06 в Пярну, у детской площадки на улице Папинийду. 12-летний мальчик на электросамокате врезался в 53-летнего велосипедиста на велодорожке. Ребенка доставили в больницу.
Пятая авария произошла в 15:43 в волости Тырва, уезд Валгамаа, на 42-м километре шоссе Валга-Уулу. 72-летний водитель Chevrolet Aveo попытался обогнать латвийский автобус, но, заметив встречный автомобиль, резко вернулся в свою полосу, зацепив автобус. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, съехал на обочину, но автобус в итоге оказался в кювете. Девять пассажиров были доставлены в больницу.
Шестая авария случилась в 16:58 в Таллинне, на улице Астангу, возле магазина Arax. 28-летняя женщина на Renault сбила 8-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Ребенка доставили в больницу.
Седьмая авария произошла в 19:18 в Таллинне, на улице Лийкури, возле автобусной остановки Лойтсу. 28-летний мужчина на электросамокате столкнулся с 68-летней женщиной. Она была доставлена в больницу.
Восьмая авария случилась в 19:38 в Кадриорге, на улице Бенсийни в Таллинне. Неизвестный водитель на электросамокате сбил 68-летнего мужчину на тротуаре. Пострадавшего доставили в больницу.
Девятая авария произошла в 22:22 в волости Пыльтсамаа, на 144-м километре шоссе Таллинн-Тарту. 43-летний водитель Niva потерял управление из-за технической неисправности, и его автомобиль перевернулся, съехав с дороги. Мужчину доставили в больницу.
Десятая авария произошла в 23:51 на улице Кауба в Курессааре, Сааремаа. Неизвестный водитель на BMW наехал на 17-летнего подростка, из-за чего тот упал. Юношу доставили в больницу. Точные обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.