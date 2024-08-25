За один день на дорогах Эстонии пострадали девятнадцать человек

Первая авария произошла рано утром, в 6:04, в волости Харку в уезде Харьюмаа. На 4-м километре дороги Лийква-Раннамыйза 40-летний водитель грузовика Iveco потерял управление и съехал с дороги. Пострадавшего доставили в больницу.

Вторая авария произошла в 11:19 в волости Отепя, уезд Валгамаа, на 186-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, в деревне Пыру. 20-летняя девушка на Volvo V60 съехала с дороги и перевернулась. Пассажирка, 54-летняя женщина, была госпитализирована.

Третья авария случилась в 11:51 на 5-м километре дороги Козе-Арду, уезд Харьюмаа. 82-летний водитель Volkswagen Passat не успел затормозить и врезался в замедляющийся для поворота направо внедорожник Toyota Hilux. Водителя Volkswagen и его 68-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Четвертая авария произошла в 13:06 в Пярну, у детской площадки на улице Папинийду. 12-летний мальчик на электросамокате врезался в 53-летнего велосипедиста на велодорожке. Ребенка доставили в больницу.

Пятая авария произошла в 15:43 в волости Тырва, уезд Валгамаа, на 42-м километре шоссе Валга-Уулу. 72-летний водитель Chevrolet Aveo попытался обогнать латвийский автобус, но, заметив встречный автомобиль, резко вернулся в свою полосу, зацепив автобус. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, съехал на обочину, но автобус в итоге оказался в кювете. Девять пассажиров были доставлены в больницу.