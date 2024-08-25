Еще десять лет назад женщин за рулем автобусов и поездов можно было не встретить вовсе. Сегодня ситуация изменилась, но предрассудки у пассажиров все еще есть.
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Женщина-водитель: одна мама с детьми не села в автобус, увидев меня за рулем
Перевод: Каролийна Вертяева
29- летняя Лаура Коэметс, которая уже шесть лет управляет автобусом, вспоминает: «Когда я только начинала, один из пассажиров подумал, что я выполняю роль "девушки хостес". Я шутя ответила: "Да, конечно", но потом села за руль, а человек побледнел».