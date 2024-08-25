В воскресенье рано утром в таллиннский порт Ванасадам пришло одно из самых маленьких судов этого круизного сезона, Hebridean Sky. В понедельник судно отправится к острову Сааремаа.
Таллиннский порт посетит самое маленькое круизное судно
Как сообщает BNS со ссылкой на портал Vesselfinder, 90-метровое прогулочное судно Hebridean Sky прибыло из Хельсинки в четыре часа утра. В 22:00 судно возьмет курс на Сааремаа, откуда проследует в Ригу. В этом сезоне Hebriedan Sky больше не будет посещать Эстонию.
Судно под флагом Багамских островов ранее было известно как MV Sea Explorer, Corinthian II, Island Sun, Sun, Renai I, Regina Renaissance и Renaissance VII.
Судно Hebridean Sky имеет ледовый класс 1С, что означает, что оно может работать в легких ледовых условиях без помощи ледокола.