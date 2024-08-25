Таллиннский порт посетит самое маленькое круизное судно

Как сообщает BNS со ссылкой на портал Vesselfinder, 90-метровое прогулочное судно Hebridean Sky прибыло из Хельсинки в четыре часа утра. В 22:00 судно возьмет курс на Сааремаа, откуда проследует в Ригу. В этом сезоне Hebriedan Sky больше не будет посещать Эстонию.