Трудовая инспекция отмечает, что на производственных предприятиях зачастую кнопка аварийной остановки находится слишком далеко от рабочего места работников.
Инспекция труда: работники зачастую не имеют доступа к кнопке аварийной остановки
В переданном BNS комментарии консультант по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг пояснил, что если производитель машины предусмотрел кнопку аварийного останова, то к ней должен быть обеспечен свободный доступ без использования вспомогательных средств.
«Эта кнопка нужно для того, чтобы как можно быстрее остановить опасный процесс, не создавая при этом дополнительного риска. Как правило, она должна находиться на рабочем месте каждого работника, - сказал Рейсберг добавив, что тогда быстро остановить машину в опасной ситуации могут все, кто на ней работают. - Если работнику нужно сделать несколько шагов или приходится покидать свое рабочее место, чтобы дотянуться до кнопки аварийного останова, это не может считаться свободным доступом».
Устройства аварийной остановки должны быть хорошо заметны. Наиболее распространенным таким устройством является кнопка, которую легко нажать ладонью. Эта кнопка красного цвета и похожа на гриб. Фон под кнопкой может быть желтым, пояснил Рейсберг.
Кнопка аварийной остановки должна находиться на высоте от 0,6 до 1,7 м от поверхности (например, пола или платформы), на которой стоит работник. Если кнопка расположена ниже, работнику необходимо наклониться, а в опасной ситуации на это нужно время или это вообще невозможно. Если кнопка расположена выше, до нее тоже трудно достать.
Как сказал Рейсберг, на предприятиях часто приходится видеть, что использование кнопки аварийной остановки затруднено. В самом худшем случае она неисправна, и ей вообще невозможно воспользоваться в опасной ситуации. Другим препятствием может быть размещенная перед кнопкой тара или используемые на производстве материалы, из-за чего до кнопки не дотянуться или на нее не получается быстро нажать.
«Поэтому нужно обеспечить, чтобы доступ к кнопке аварийного останова был свободен в любой момент. Иногда кнопку в виде гриба используют для того, чтобы, например, вешать на нее инструменты или наушники. И предметы перед кнопкой аварийного останова, и те, которые на ней висят, могут помешать экстренной остановке машины, что, в свою очередь, может обусловить причинение вреда здоровью», - сказал Рейсберг.
Он отметил, что при отпускании кнопки аварийной остановки важно, чтобы машина не могла запуститься самопроизвольно. Запуск машины после остановки должен быть возможен только с помощью пускового устройства.
Большая часть вышеописанного относится, помимо кнопок, и к другим устройствам аварийной остановки, таким как специальные провода, тросы и рычаги.