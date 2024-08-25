На 900 евро больше: зарплата нового волостного старейшины вызвала вопросы

Кати Варблане рассказала, что Вормси – самый большой маленький остров Эстонии, и хотя количество жителей там невелико, управляемой инфраструктуры на одного жителя в несколько раз больше, чем у других. Она пояснила, что при этом цели развития волости амбициозны и их реализация во многом зависит от возможности получения различных проектных грантов. «Следует также учитывать, что в случае небольшого коллектива ответственность самого волостного руководителя велика».