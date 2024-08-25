МНЕНИЕ В Эстонии набирает обороты грубое обслуживание клиентов

Перевод: Каролийна Вертяева

Здороваться в начале разговора - это элементарное правило, будь то встреча с коллегой, знакомым или другом. То же самое ожидается и в общении между клиентом и обслуживающим персоналом. Но в Эстонии это, увы, далеко не всегда происходит. В магазинах, кафе и такси я часто сталкиваюсь с тем, что сотрудники просто не здороваются. Признаюсь, я уже перестал удивляться, когда говорю «здравствуйте», а в ответ тишина. Но когда к этому добавляются другие неприятные моменты, такие ситуации запоминаются надолго.

Например, недавно я вызвал такси к офису, и машина остановилась на другой стороне дороги. Водитель опустил стекло и что-то выкрикнул - ни объяснений, ни приветствия, ни извинений. Когда я сел в машину, он меня, конечно, не поприветствовал. Такое происходит часто: таксисты не здороваются, разве что иностранцы на английском.

«Я ничего не знаю. Мне об этом не рассказывали»

Грубость в обслуживании я заметил и в строительном магазине неподалеку от дома. Обычно, когда я прошу помощи у сотрудника, происходит примерно следующее: он говорит, что это не его отдел, указывает рукой в неопределенном направлении и советует мне идти «куда-то туда». Я, конечно, не жду, что меня проводят до нужного товара, но было бы приятно получить хотя бы вежливое объяснение.