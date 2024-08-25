Пакоста: аренда тюремных мест принесла бы Эстонии более 30 миллионов евро в год

«Сдавая тюремные места в аренду, мы добились бы того, что обеспечили бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей, чем раньше. Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета. Если бы мы сдавали места в аренду, то делали бы это выгодно, поэтому эстонский народ был бы в выигрыше», - сказала Пакоста, отметив, что доход от такой аренды составил бы около 30 миллионов евро в год.