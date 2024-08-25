Привлечение иностранных заключенных в полупустые тюрьмы Эстонии принесло бы стране не менее 30 миллионов евро дохода в год, заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») в интервью ERR.
Пакоста: аренда тюремных мест принесла бы Эстонии более 30 миллионов евро в год
По словам министра, она представила правительству предложения для обсуждения, чтобы выбрать направление дальнейшего решения. В качестве возможных вариантов рассматриваются возможности продажи тюрьмы, ее консервации и сдача тюремных мест в аренду другим странам.
Закрытие означает консервацию, пояснила министр, по словам которой затраты, вероятно, составят где-то более десяти миллионов евро в год. Эстонским налогоплательщикам получается придется платить ни за что.
«Сдавая тюремные места в аренду, мы добились бы того, что обеспечили бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей, чем раньше. Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета. Если бы мы сдавали места в аренду, то делали бы это выгодно, поэтому эстонский народ был бы в выигрыше», - сказала Пакоста, отметив, что доход от такой аренды составил бы около 30 миллионов евро в год.