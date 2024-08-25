Алар Карис: в Эстонии все должны чувствовать себя как в своем доме

В качестве примера глава государства привел то, что в Таллинне недавно была отреставрирована лестница Паткуля, ведущая от Балтийского вокзала к Тоомпеа, но пожилым людям или людям с ограниченными возможностями передвижения подняться по ней очень сложно, если не сказать невозможно, так как трудно найти опору.

«Поручень не может быть просто декоративным элементом, он играет практическую роль, и это необходимо учитывать», - сказал глава государства и выразил надежду, что «синдром лестницы Паткуля» больше не повторится.

Президент Карис подчеркнул образовательный аспект украшения дома. «Знать, как грамотно спланировать сад, или как содержать многоквартирные дома, или как обустроить центральную площадь в поселке или общественное городское пространство, чтобы каждый чувствовал себя там комфортно», - сказал глава государства.

«Как граждане мы ожидаем от государства благосклонного и доверительного отношения, и такого же отношения мы ожидаем от наших сограждан. Тогда Эстония станет домом и безопасным домом», - подчеркнул Карис.