Президент Алар Карис, вручая в Тартуской школе имени Карлова награды за самые красивые дома Эстонии, сказал, что в Эстонии каждый человек должен чувствовать себя комфортно, и все наши люди должны быть приняты во внимание. «Это должно быть задачей как местных самоуправлений и государства, так и предприятий, работающих в общественных местах», - сказал он.
Алар Карис: в Эстонии все должны чувствовать себя как в своем доме
В качестве примера глава государства привел то, что в Таллинне недавно была отреставрирована лестница Паткуля, ведущая от Балтийского вокзала к Тоомпеа, но пожилым людям или людям с ограниченными возможностями передвижения подняться по ней очень сложно, если не сказать невозможно, так как трудно найти опору.
«Поручень не может быть просто декоративным элементом, он играет практическую роль, и это необходимо учитывать», - сказал глава государства и выразил надежду, что «синдром лестницы Паткуля» больше не повторится.
Президент Карис подчеркнул образовательный аспект украшения дома. «Знать, как грамотно спланировать сад, или как содержать многоквартирные дома, или как обустроить центральную площадь в поселке или общественное городское пространство, чтобы каждый чувствовал себя там комфортно», - сказал глава государства.
«Как граждане мы ожидаем от государства благосклонного и доверительного отношения, и такого же отношения мы ожидаем от наших сограждан. Тогда Эстония станет домом и безопасным домом», - подчеркнул Карис.
Глава государства отметил, что koda (шалаш) и kodu (дом) - это древние финно-угорские слова в эстонском языке. «Дом настолько уникален, что слово для его обозначения может быть только очень исконным, - сказал президент Карис. - Безразличие и равнодушие к дому уничтожают чувство дома и дом как место бытия теряется. То, что упущено, оставлено без внимания, то и рассыпается быстро. Так и с нашим домом, так и с нашей страной».
Обращаясь к украшающим свои дома декораторам, глава государства сказал: «Вы относитесь к своему дому с пристрастием, и у вас есть полное право гордиться им. Эта гордость - не тщеславие, потому что это дело ваших рук и боль вашего сердца. Так что в основе этой гордости лежит забота».
По словам главы государства, термины «домочадец» (kodakondne) и «гражданин» (kodanik), в эстонском языке образованные от слова «дом», также передают чувство заботы о доме и родине.
«Ваш дом гораздо шире, чем просто дом или квартира. Наш общий дом, наша страна - Эстонская Республика, и как граждане мы чувствуем требовательную заботу о своей стране», - сказал президент Карис.
Он добавил, что у каждого дома, у каждой страны есть свое лицо, и его отличительные черты необходимо сохранять. «Не обязательно делать так, как делают другие, лучше поступать по-своему, но используя знания и опыт других, возможно, более мудрых», - сказал глава государства.