В воскресенье, 25 августа, до полудня в порту Хара в море обрушилось двухэтажное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выставочный центр рухнул в море в порту Хара
Перевод: Сергей Светлов
На моле в порту Хара сегодня утром произошел обвал. В море обрушилось здание выставочного центра порта Хара. Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что в 11:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в порту Хара в море обрушилось двухэтажное здание. По его словам, пока неясно, было ли здание полностью или частично разрушено.
Пресс-секретарь подтвердил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, но в настоящее время движение по месту происшествия и причалу частично ограничено.
Управляющий портом Тарви Велстрём написал в социальных сетях, что вечером в пятницу на здании выставочного центра, расположенном на моле, появились трещины, указывающие на возможную опасность обрушения.
«Выставочное здание было немедленно закрыто для посетителей, и выставка, находившаяся в здании, была успешно эвакуирована. В настоящее время Спасательный департамент частично закрыл мол для посетителей. В начале недели мы привлечем экспертов и будем действовать в соответствии с результатами экспертизы. Выставка о минном сражении у Юминды будет открыта в новом помещении при первой возможности», - сказал Велстрём.
Он пояснил, что, несмотря на случившееся, на территории порта все еще можно осмотреть произошедшее, а ресторан, пиццерия и жилье в порту работают в обычном режиме. Велстрём добавил, что, хотя в пятницу появились первые трещины, сам мол цел и качественно построен.
«С выставкой были связаны многие люди, живущие на берегу залива Хара, которые внесли значительный вклад в ее создание. Исторически так сложилось, что часть жизни прибрежных людей уходит в море», - добавил Велстрём.
Как сообщает Virumaa Teataja, один из работников порта планировал сделать обход на моле утром в воскресенье, но около 10:55 услышал треск. Посмотрев в сторону выставочного здания, он увидел лишь облако пыли, так как в результате обрушения целое здание ушло в море. Обвал унес с собой восемь картин постоянной экспозиции и часть выставки о Юминде.
«Постоянную экспозицию мы установили в 2020 году, и мы несколько раз откладывали ее открытие, и в итоге она так и не была торжественно открыта, - рассказала куратор постоянной экспозиции Биргит Демидова-Алла. - Постоянная выставка состояла из фотографий Александра Зайцева, тайно сделанных в 80-х годах. Он работал водолазом на запретной и ограниченной территории порта Хара. В некотором смысле можно сказать, что водолаз забрал фотографии с собой в мокрую могилу».
По словам Демидовой-Алла, потеря выставки была значительной, так как она была организована на собственные средства. На поиск материалов, выполнение и установку было потрачено около 10 000 евро. По словам куратора, выставка вызывала большой интерес как у СМИ, так и у людей.
Кроме постоянной выставки порта Хара, в воду обрушилась часть выставки о сражении у Юминды из Морского музея, которая была установлена на моле весной 2023 года. Телевизоры и техника остались на месте, но информационные панели выставки исчезли с лица земли вместе с макетами мин и буями. От постоянной экспозиции осталось три фотографии, которые находятся на дороге, ведущей к порту.
«У нас произошло что-то вроде того, что бывает с работами Бэнкси, которые разрушаются, - сказала Демидова-Алла с некоторой иронией. - Возможно, это знак, что нужно подумать о новых решениях, потому что творческие идеи и люди в мире не перевелись. К счастью, это была удачная неудача, так как никто не пострадал, но причинённый ущерб все же значителен».
Фотографии: выставочный центр порта Хара до обрушения.