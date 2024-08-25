ГАЛЕРЕЯ Выставочный центр рухнул в море в порту Хара

Как сообщает Virumaa Teataja, один из работников порта планировал сделать обход на моле утром в воскресенье, но около 10:55 услышал треск. Посмотрев в сторону выставочного здания, он увидел лишь облако пыли, так как в результате обрушения целое здание ушло в море. Обвал унес с собой восемь картин постоянной экспозиции и часть выставки о Юминде.

«Постоянную экспозицию мы установили в 2020 году, и мы несколько раз откладывали ее открытие, и в итоге она так и не была торжественно открыта, - рассказала куратор постоянной экспозиции Биргит Демидова-Алла. - Постоянная выставка состояла из фотографий Александра Зайцева, тайно сделанных в 80-х годах. Он работал водолазом на запретной и ограниченной территории порта Хара. В некотором смысле можно сказать, что водолаз забрал фотографии с собой в мокрую могилу».

По словам Демидовой-Алла, потеря выставки была значительной, так как она была организована на собственные средства. На поиск материалов, выполнение и установку было потрачено около 10 000 евро. По словам куратора, выставка вызывала большой интерес как у СМИ, так и у людей.

Кроме постоянной выставки порта Хара, в воду обрушилась часть выставки о сражении у Юминды из Морского музея, которая была установлена на моле весной 2023 года. Телевизоры и техника остались на месте, но информационные панели выставки исчезли с лица земли вместе с макетами мин и буями. От постоянной экспозиции осталось три фотографии, которые находятся на дороге, ведущей к порту.

«У нас произошло что-то вроде того, что бывает с работами Бэнкси, которые разрушаются, - сказала Демидова-Алла с некоторой иронией. - Возможно, это знак, что нужно подумать о новых решениях, потому что творческие идеи и люди в мире не перевелись. К счастью, это была удачная неудача, так как никто не пострадал, но причинённый ущерб все же значителен».

Фотографии: выставочный центр порта Хара до обрушения.