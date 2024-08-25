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У моря обрушилось двухэтажное здание

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Бригада спасателей. Фото иллюстративное.
Бригада спасателей. Фото иллюстративное. Фото: Päästeamet

В воскресенье до полудня в порту Хара в море обрушилось двухэтажное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что в 11:01 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в порту Хара в море обрушилось двухэтажное здание. По его словам, пока не ясно, разрушилось ли здание полностью или частично.

Пресс-секретарь подтвердил, что по предварительной информации пострадавших нет. В данный момент движение в районе происшествия и на причале частично ограничено. Он добавил, что спасатели завершили работы на месте происшествия в 12:13.

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