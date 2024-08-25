Латвия остается в числе лидеров Европы по количеству пожарных. Какова ситуация в Эстонии?

Перевод: Сергей Светлов

По числу пожарных на душу населения Латвия занимает почти первое место в Европе, сообщает национальное радио Латвии LSM.

В 2023 году в ЕС было всего 362 400 профессиональных пожарных, что составляет 0,18 процента занятости в ЕС. По сравнению с 2022 годом количество пожарных увеличилось на 3200, согласно данным Евростата.

In 2023, there were 362 400 professional firefighters in the EU, representing 0.18% of total EU employment. 🔥👩‍🚒



Highest shares of firefighters in total employment in:

🇭🇷Croatia (0.49%)



Lowest in:

🇳🇱The Netherlands (0.05%)



➡️https://t.co/LHtw7ePyR6 pic.twitter.com/eMF6Ix3npz — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 23, 2024

Доля пожарных в Латвии составляет 0,30 процента от общего числа работников в стране. Среди стран-членов ЕС больше пожарных только в Хорватии, Эстонии и Греции.

LSM отметил, что высокий уровень числа пожарных в Эстонии интересен, особенно потому, что в Литве этот показатель значительно ниже (0,16 процента от общей занятости).

Меньше всего пожарных в Нидерландах, Финляндии, Словении и Швеции.

Евростат также показал, что большинство европейских пожарных, а именно 61 процент, находятся в возрасте 30-49 лет. Пожарных в возрасте 40-44 лет насчитывается 65 600, а в возрасте 35-39 лет - 59 100.

Хотя в Латвии много профессиональных пожарных, расходы государства на противопожарные службы снова ниже среднего по ЕС, сообщает LSM. В среднем на пожаротушение в ЕС тратится 0,5 процента государственных расходов, однако в Латвии этот показатель составляет 0,4 процента.

Меньше всего денег на пожарные службы тратят правительства Дании, Мальты, Словении, Португалии и Австрии. Больше всего средств на услуги пожарных выделяется в Румынии, Греции, Германии, Литве, Эстонии и Чешской Республике.