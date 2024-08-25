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Латвия остается в числе лидеров Европы по количеству пожарных. Какова ситуация в Эстонии?

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Пожарные тушат лесной пожар в Хорватии, 30 июля 2024 года.
Пожарные тушат лесной пожар в Хорватии, 30 июля 2024 года. Фото: ANTONIO BRONIC

Недавно опубликованные данные Европейского статистического агентства показывают, что по сравнению с другими странами ЕС в Латвии относительно много пожарных.

Перевод: Сергей Светлов

По числу пожарных на душу населения Латвия занимает почти первое место в Европе, сообщает национальное радио Латвии LSM.

В 2023 году в ЕС было всего 362 400 профессиональных пожарных, что составляет 0,18 процента занятости в ЕС. По сравнению с 2022 годом количество пожарных увеличилось на 3200, согласно данным Евростата.

Доля пожарных в Латвии составляет 0,30 процента от общего числа работников в стране. Среди стран-членов ЕС больше пожарных только в Хорватии, Эстонии и Греции.

LSM отметил, что высокий уровень числа пожарных в Эстонии интересен, особенно потому, что в Литве этот показатель значительно ниже (0,16 процента от общей занятости).

Меньше всего пожарных в Нидерландах, Финляндии, Словении и Швеции.

Евростат также показал, что большинство европейских пожарных, а именно 61 процент, находятся в возрасте 30-49 лет. Пожарных в возрасте 40-44 лет насчитывается 65 600, а в возрасте 35-39 лет - 59 100.

Хотя в Латвии много профессиональных пожарных, расходы государства на противопожарные службы снова ниже среднего по ЕС, сообщает LSM. В среднем на пожаротушение в ЕС тратится 0,5 процента государственных расходов, однако в Латвии этот показатель составляет 0,4 процента.

Меньше всего денег на пожарные службы тратят правительства Дании, Мальты, Словении, Португалии и Австрии. Больше всего средств на услуги пожарных выделяется в Румынии, Греции, Германии, Литве, Эстонии и Чешской Республике.

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