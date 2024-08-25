Эстонию на следующей неделе посетят три круизных судна

Первым в понедельник утром из Таллинна в Сааремаа прибудет 90-метровый прогулочный круизный лайнер Hebridean Sky. Судно под флагом Багамских островов возьмет курс на Ригу в 22:00 и больше в этом сезоне в Эстонию не зайдет.

Из Хельсинки в среду в таллиннский порт Ванасадам прибудет второе судно недели - 316-метровый Mein Schiff 7, совершающий недельный круговой рейс, начинающийся и заканчивающийся в Ростоке. Во второй половине дня судно под мальтийским флагом возьмет курс на Стокгольм и вернется в Эстонию 8 сентября.

После последнего в этом сезоне визита в Эстонию 15 сентября Mein Schiff 7 уже в октябре зайдет в порты Португалии и Испании, включая испанские Канарские острова.

Рождество, Новый год и первые месяцы следующего года пройдут под солнцем Канарских островов. Mein Schiff 7 вернется в воды географической Европы только в конце апреля, а 14 мая вновь посетит Старый порт Таллинна.

Третье и последнее судно предстоящей недели, 270-метровый круизный лайнер Aurora, прибудет из Хельсинки поздно вечером в воскресенье, чтобы совершить полумесячный круговой рейс, начинающийся и заканчивающийся в Саутгемптоне. Только поздно вечером 2 сентября это судно под бермудским флагом отправится на Готланд, а до конца рейса сделает остановку в Клайпеде и трех датских портах.

В этом сезоне Aurora больше не будет посещать Эстонию. В сентябре «Аврора» посетит западное и южное побережье Норвегии, в первой половине октября - канадские порты, а во второй половине октября - снова Норвегию. В ноябре «Аврора» отправится на Карибские острова, в Испанию и Португалию. После еще одного быстрого перехода в Норвегию «Аврора» проведет Рождество и Новый год в водах Испании и Португалии. Следующим летом Aurora посетит Финляндию, но Таллинна пока в маршруте нет.