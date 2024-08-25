ИМЕНА САМОЛЕТАМ Почему чешские шутники проголосовали за Кунда?

Перевод: Сергей Светлов

Из 232 городов в Эстонии, Латвии и Литве были выбраны 48 победителей - по 16 от каждой страны. Эти названия будут нанесены на самолеты Airbaltic. Разумеется, среди предложений не обошлось без столиц стран Балтии - Риги, Таллинна и Вильнюса, но возможность была предоставлена и небольшим городам, которые в итоге оказались гораздо популярнее крупных городов.

Первоначальная идея авиакомпании состояла в том, чтобы жители каждого города голосовали за свой город, однако голосование было открыто не только для стран Балтии, но и для всего мира, что повлияло на результаты больше, чем можно было ожидать. За своего любимца можно было голосовать один раз в день до полуночи четверга, и когда чехи узнали о конкурсе, они очень постарались.

Победил город, название которого вызвало у чехов восторг

Когда утром 13 августа Novinky опубликовали первую статью о голосовании, маленький город Кунда, расположенный на севере Эстонии, в котором проживает около 3000 человек, набрал всего 730 голосов. С таким количеством голосов он не входил в число 16 ведущих городов Эстонии. Но всего через пару часов у Кунда было уже 10 699 голосов, и голосование получило совершенно новый импульс.