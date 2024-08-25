Когда латвийская авиакомпания Airbaltic в августе начала голосование за название своих 48 самолетов в честь городов Балтии, они не могли предсказать, что их ждет. О голосовании узнали чехи, и все пошло не так, как ожидалось. Благодаря вмешательству чешских шутников, маленький эстонский город Кунда сорвал голосование и выиграл с большим отрывом.
ИМЕНА САМОЛЕТАМ ⟩ Почему чешские шутники проголосовали за Кунда?
Перевод: Сергей Светлов
Из 232 городов в Эстонии, Латвии и Литве были выбраны 48 победителей - по 16 от каждой страны. Эти названия будут нанесены на самолеты Airbaltic. Разумеется, среди предложений не обошлось без столиц стран Балтии - Риги, Таллинна и Вильнюса, но возможность была предоставлена и небольшим городам, которые в итоге оказались гораздо популярнее крупных городов.
Первоначальная идея авиакомпании состояла в том, чтобы жители каждого города голосовали за свой город, однако голосование было открыто не только для стран Балтии, но и для всего мира, что повлияло на результаты больше, чем можно было ожидать. За своего любимца можно было голосовать один раз в день до полуночи четверга, и когда чехи узнали о конкурсе, они очень постарались.
Победил город, название которого вызвало у чехов восторг
Когда утром 13 августа Novinky опубликовали первую статью о голосовании, маленький город Кунда, расположенный на севере Эстонии, в котором проживает около 3000 человек, набрал всего 730 голосов. С таким количеством голосов он не входил в число 16 ведущих городов Эстонии. Но всего через пару часов у Кунда было уже 10 699 голосов, и голосование получило совершенно новый импульс.
Голосование закончилось десять дней спустя, в полночь четверга, и «темная лошадка» чехов победила с большим отрывом. Хотя авиакомпания Airbaltic в итоге не опубликовала окончательные результаты, у фаворита чехов к четвергу днем, за несколько часов до окончания голосования, было 265 716 голосов. Это более чем в 14 раз больше, чем у следующего города из Эстонии.
«Кунда» (Kunda) - это вульгарное слово на чешском языке, которое используется для обозначения женских гениталий.
«Пюсси» (Püssi) - это название, которое созвучно с вульгарным английским словом, также использующимся для описания женских гениталий.
По аналогичной причине успеха добился и другой эстонский город - Пюсси, название которого вызывает определенные ассоциации на английском языке. Его название также будет нанесено на один из самолетов.
Пресс-секретарь авиакомпании Даниэла Бергмане сказала в интервью Novinky во время голосования: «У нас нет официального комментария по этому поводу. Как вы наверняка понимаете, названия этих городов находятся вне контроля Airbaltic и могут иметь разные значения на некоторых языках».
Чехи также поддержали Лихула
Кунда был не единственным городом, которому чехи решили помочь. После того как успех Кунда был обеспечен, в интернет-дискуссиях чехов начали массово распространяться призывы голосовать за эстонский Лихула. В конце концов, чехи во всем мире известны своим позитивным отношением к алкогольным напиткам.
Для чехов название Лихула было забавным, поскольку оно созвучно слову líh (по-чешски «алкоголь» или «спирт»), что ассоциируется с алкогольными напитками.
Город Лихула в Северной Эстонии, в котором проживает менее 3000 человек, известен в основном руинами средневекового замка, усадьбой XVII века и красивой церковью. До вмешательства чехов Лихула занимал 40-е место в своей стране. В конечном итоге он попал в число 48 победителей из трех стран и также будет носить имя одного из самолетов.
Рейтинг результатов не был опубликован
Решение авиакомпании не публиковать полные результаты голосования, возможно, является дипломатическим ходом, чтобы не привлекать внимание к массовому вмешательству чехов и не объяснять всему миру, почему это произошло. На сайте авиакомпании города в итоговом голосовании расположены в алфавитном порядке. Всего во время голосования Airbaltic получил почти миллион голосов со всего мира.
Самолеты с именами победителей начнут подниматься в воздух с 2025 года. Неудивительно, что на них будут также нанесены названия всех столиц стран Балтии. Полный список 48 победителей можно найти здесь. Будет ли абсолютный победитель - город с ярким названием - летать и на чешской линии Рига-Прага, остается под вопросом, написали Novinky.