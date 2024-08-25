Понедельник в Эстонии в основном будет солнечным и теплым

Как передала пресс-служба Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии будет малооблачно, переменная облачность. До полуночи возможны ливни и грозы. Утром местами туман. Ветер юго-западный - западный, в восточной Эстонии также южным, ночью 3-8, порывами до 12 м/с, на побережье 6-12, порывами до 17 м/с. После полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха ночью 10-16, на побережье до 18 градусов.