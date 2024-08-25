На финском фестивале женщина средних лет укусила охранника

Перевод: Каролийна Вертяева

На суде женщина, которая укусила охранника, утверждала, что сделала это в ответ на то, что тот назвал ее «плохой девочкой», сообщает Helsingin Sanomat.

В августе 2022 года, во время второго дня фестиваля Wow, проходившего в парке Алппипуйсто, 41-летняя женщина укусила охранника за лицо.

Фестиваль был бесплатным и организованным различными общественными организациями Финляндии.

Посреди праздника вспыхнул конфликт, в результате которого женщину выгнали с территории фестиваля, причем не в первый раз - она уже была замешана в нарушениях порядка на том же месте ранее.

Инцидент произошел, когда женщина пыталась забрать свою сумку из гардероба, но охранники не пустили ее к вещам. Во время попытки увести ее от ворот фестиваля женщина вырвалась из рук одного охранника и вцепилась зубами в лицо другого.

На суде женщина утверждала, что укусила охранника в целях самозащиты, потому что, по ее словам, охранники повалили ее на землю и связали. Она также заявила, что охранники называли ее «плохой девочкой» и спрашивали, нравится ли ей, когда ее бьют.

Однако на суде женщина не смогла подтвердить свои слова доказательствами, в то время как у охранника осталась зафиксированная рана от укуса. Ему пришлось пройти проверку на наличие инфекций, после чего его доставили в больницу.

Женщина, укусившая охранника, ранее заявляла, что будет защищаться, если ее попытаются скрутить. После происшествия на место прибыли сотрудники полиции.

Окружной суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в размере 55 дневных ставок, что составило 330 евро.