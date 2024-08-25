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Как такое возможно? На Simple Session сотрудникам негде помыть руки

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На Simpel Session можно поесть, но не помыть руки.
На Simpel Session можно поесть, но не помыть руки. Фото: Lugeja foto

В редакцию поступило письмо, в котором говорится, что на мероприятии Simple Session сотрудники фудкортов и промо-зон не могут соблюдать базовые правила гигиены, такие как мытье рук. Дело в том, что их туалеты представляют собой сухие биотуалеты без доступа к воде. Организаторы подтвердили эту информацию.

«На одном из крупнейших международных мероприятий в Тарту, в год, когда город является культурной столицей, не соблюдаются даже элементарные нормы охраны труда, - возмущается автор письма. - Все промо-зоны и фудкорты перенесены на площадку перед старой фабрикой, а туалеты для сотрудников - это сухие биотуалеты, где невозможно помыть руки, потому что нет проточной воды и мыла».

Автор письма выразил недоумение тем, что на таком крупном событии гигиена сотрудников полностью игнорируется.

«Когда один из работников попросил разрешения помыть руки в туалете внутри фабрики, охрана заявила, что для этого нужно либо купить бутылку воды, либо приобрести билет на мероприятие», - описал ситуацию автор жалобы.

Пресс-секретарь Simple Session Аннелис Рум признала, что на открытой территории мероприятия действительно нет возможности помыть руки, но не объяснила, почему так произошло.

«Посетители с билетами могут воспользоваться туалетами внутри фабрики, где есть возможность помыть руки, - пояснила она. - К сожалению, на улице туалеты не оборудованы станциями для мытья рук. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Она пообещала, что дезинфицирующие средства будут размещены рядом со всеми фудтраками и уличными туалетами. 

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