СМИ Норвегии: в цифровых решениях Украина уже опережает Эстонию

«Государственному сектору Норвегии есть чему поучиться у Украины - которая сама все еще находится в состоянии войны - и которая продвинулась в оцифровке своего государственного сектора дальше, чем страна-первопроходец Эстония», - пишет издание, сообщает BNS.

«США, Великобритания и Эстония тесно сотрудничают с Украиной по цифровым проектам. Сотрудничество с Эстонией началось еще в 2019 году, и вначале Украина многому научилась у Эстонии. Сегодня Эстония учится у Украины и перенимает решения, разработанные в Украине. Все больше стран перенимают те же решения».

Все больше украинских отраслей в условиях вынужденных перемен превращаются в магниты для новых решений, создания идей и инноваций, пишет издание. Все больше стран и предприятий инвестируют в них передовые знания, технологии и решения, превращая Украину в «зеленый» рынок, основой которого являются цифровизация и искусственный интеллект.

Цифровые услуги, по мнению E-24, являются отличным примером услуг, которые могут быть широко представлены в Украине без поддержки со стороны властей. Украинский ИТ-сектор является высокоинновационным, широко использует искусственный интеллект и начал внедрять одни из лучших в мире решений в области кибербезопасности.

«Сектор информационных технологий - второй по величине экспортный доход Украины после сельского хозяйства, - пишет издание. - ИТ-сектор прирастает на 50 000 талантов в год, и через несколько лет эта страна станет крупнейшим ИТ-центром в Европе».

E24 пишет, что двустороннее ИТ-сотрудничество с Украиной расширит возможности как норвежских предприятий, так и государственного сектора в целом.

«Для привилегированных норвежских отраслей мы можем использовать наш внутренний рынок, расширяться на международном уровне и генерировать огромные доходы от экспорта. Таким образом, Норвегия может стать ведущей цифровой экономикой. В то же время мы помогаем Украине в ее оборонной войне», - пишет издание.