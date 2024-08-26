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Кылварт: у центристов и Мадисона разные точки зрения только в одном вопросе (4)

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  • Мадисон – в председатели или премьеры? Отлично!
  • Ногтями и зубами за посты никто уже не держится
  • Политиков покупают, с Мадисоном было иначе

Что происходит с центристами? Чем обусловлен неожиданный союз команды Михаила Кылварта с покинувшим ряды EKRE Яаком Мадисоном? Какая роль отведена новоиспеченному центристу в партии?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– Что происходит с центристами? Чем объяснить внезапную дружбу с национал-консерваторами?

– Напомню, что у нас нет объединения между одной и другой политическими силами. Просто в Центристскую партию решил вступить видный политик, один из семи депутатов Европарламента. Этот человек способен собирать десятки тысяч голосов по всей Эстонии (на минувших евровыборах Мадисон собрал 32 845 голосов, показав четвертый результат по стране – прим. ред.).

Да, Яак Мадисон придерживается консервативных взглядов. Однако они не вступают в противоречие с программой и мировоззрением Центристской партии.

– Каковы основные точки соприкосновения между Центристской партией и Яаком Мадисоном?

– Это касается общего видения проблем в эстонском обществе и путей их решения. Основной приоритет – нынешнее экономическое положение страны, которое по-прежнему усугубляется введением новых налогов. Именно сейчас политики, понимающие, что Эстонии необходим другой политический и экономический курс, должны показать альтернативу.

– Реально ли объединить оппозицию и когда-нибудь снова привести к власти коалицию EKREIKE (коалицию EKRE, Isamaa и центристовприм.ред.)? Трудно представить эффективное взаимодействие центристов с «Отечеством», а Мадисона с EKRE…

– На сегодняшний день мы видим, что оппозиционные силы разобщены. На мой взгляд, «Исамаа» на данный момент является не оппозиционной, а конъюнктурной партией, которая гораздо успешнее сотрудничает с нынешней коалицией, нежели с оппозицией, и находится у власти в Таллинне с этой же коалицией.

Важно показать избирателям, что, если курс не поменяется и не найдутся силы, которые будут в состоянии объединиться, то на следующих выборах в 2027 году к власти опять придет Партия реформ.

И это всё не ради противопоставления, а ради альтернативы. Сама мысль о консолидации в случае с Центристской партией является фундаментальной. И это при том, что, будучи в центре, в разные периоды партия может больше отклоняться либо в сторону либерализма, либо консерватизма.

Сейчас кое-кто пытается нас обвинить в том, что мы привлекли в свою партию человека, который ранее критиковал эту партию. Однако больше одной-двух цитат, не соответствующих идеологическому направлению Центристской партии, никто не смог найти. Мы находимся в центре для того, чтобы создавать равновесие в обществе и объединять людей с разными точками зрения.

В случае с Мадисоном важно то, что он уже произнес: для него нет разницы, на каком языке говорят в семье и какие национальные корни у человека, важно уважительное отношение к Конституции, эстонскому государству и заинтересованность в развитии общества. Это то, что всегда озвучивала и Центристская партия.

Мадисон, действительно, был достаточно резок в своих заявлениях относительно негражданства. И здесь у нас разные точки зрения. Однако общее видение и по этому вопросу у нас присутствует. И заключается оно в том, что институт безгражданства неразумен, и в государстве необходимо создать все необходимые условия для изучения языка и сдачи экзаменов на гражданство. Разница лишь в том, что у Яака более жесткая позиция в этом вопросе, для центристов важен более гуманистический подход.

И почему, собственно, все накинулись на Центристскую партию и Мадисона? Либерализм предполагает свободу выбора и свободу самовыражения. Где же они, если учитывать, что на нас в первую очередь набросились самые либеральные социал-демократы? То есть когда ради министерских портфелей люди уходят из Центристской партии (имеется в виду переход Владимира Света в ряды СДПЭприм.ред.), это считается политической нормой и культурой. Но как только консервативный политик, исходя из убеждений и общих устремлений, объединяется с партией, выбирающей все более консервативный курс, сыпятся оценки и оскорбления. Где же здесь либерализм? Где понимание свободы политического выбора?

Мы обратили внимание, что всполошились все: и «Отечество», и EKRE, и социал-демократы неустанно нас критикуют. А что произошло-то?

В Центристскую партию вошел человек с большим политическим потенциалом. Почему это всех так пугает? К тому же это не классический перебежчик. Он не пошел к нам за министерским портфелем. Ему не предложили места в советах предприятий и организаций. И он не перешел из одной партии в другую, а ушел из партии, где не был рукопожатным. Мадисон выдержал достаточно приличную паузу, чтобы понять, с какими силами можно объединиться. И от его решения ничего не зависело в той партии, которую он покинул. Это не изменило перевес сил в горсобрании и т.д. На весах нет ни одной политпрагматической цели.

За минувший год все привыкли, что политиков покупают. В случае с Мадисоном было иначе. И, наверное, именно это всех недовольных и раздражает. Мол, как же так? Неужели кто-то объединился вокруг общих целей?

– Какой вы видите роль Мадисона в Центристской партии в будущем?

– Для партии каждый активный член – это, безусловно, ресурс. Яак Мадисон – человек с идеями, проектами и амбициями. Меня периодически пугают тем, что у Яака Мадисона могут быть серьезные политические амбиции. Мол, вдруг он захочет стать премьер-министром, председателем партии. Так отлично! Я буду этому искренне рад.

Надеюсь, что те времена в Центристской партии, когда председатель держится ногтями и зубами за свой пост (имеется в виду Юри Ратасприм.ред.), несмотря на перспективу развала партии, должны пройти.

В партии больше, чем один человек, должен быть готовым претендовать на место председателя или премьера. В политике нельзя без амбиций. Вопрос только в том, кто в состоянии их реализовать и как это сделать. Чем больше таких моторов и моторчиков, тем партия успешнее.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем объяснить внезапную дружбу центристов с национал-консерваторами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: чем объяснить внезапную дружбу центристов с национал-консерваторами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Konstantin Sednev
  • Чем обусловлен неожиданный политический союз?
  • Как объяснить произошедшее русскому избирателю?
  • Во что выльется смесь разных идеологий?
  • Сдвиг в консервативную сторону неизбежен?
  • Зачем Кылварту сомнительное партнерство?
  • Как два евродепутата из разных фракций – Яна Тоом и Яак Мадисон – собираются сотрудничать? Каковы приоритеты?
  • Удастся ли центристам вернуть с помощью Мадисона часть эстонских голосов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

Комментарии (4)
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