Важно показать избирателям, что, если курс не поменяется и не найдутся силы, которые будут в состоянии объединиться, то на следующих выборах в 2027 году к власти опять придет Партия реформ.

И это всё не ради противопоставления, а ради альтернативы. Сама мысль о консолидации в случае с Центристской партией является фундаментальной. И это при том, что, будучи в центре, в разные периоды партия может больше отклоняться либо в сторону либерализма, либо консерватизма.

Сейчас кое-кто пытается нас обвинить в том, что мы привлекли в свою партию человека, который ранее критиковал эту партию. Однако больше одной-двух цитат, не соответствующих идеологическому направлению Центристской партии, никто не смог найти. Мы находимся в центре для того, чтобы создавать равновесие в обществе и объединять людей с разными точками зрения.

В случае с Мадисоном важно то, что он уже произнес: для него нет разницы, на каком языке говорят в семье и какие национальные корни у человека, важно уважительное отношение к Конституции, эстонскому государству и заинтересованность в развитии общества. Это то, что всегда озвучивала и Центристская партия.