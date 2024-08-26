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Студия Postimees: чем объяснить внезапную дружбу центристов с национал-консерваторами?

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Что происходит с центристами? Чем обусловлен неожиданный союз команды Михаила Кылварта с покинувшим ряды EKRE Яаком Мадисоном? Какая роль отведена новоиспеченному центристу в партии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Следите за беседой в 14:00!

  • Чем обусловлен неожиданный политический союз?
  • Как объяснить произошедшее русскому избирателю?
  • Во что выльется смесь разных идеологий?
  • Сдвиг в консервативную сторону неизбежен?
  • Зачем Кылварту сомнительное партнерство?
  • Как два евродепутата из разных фракций – Яна Тоом и Яак Мадисон – собираются сотрудничать? Каковы приоритеты?
  • Удастся ли центристам вернуть с помощью Мадисона часть эстонских голосов?
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