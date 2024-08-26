Что происходит с центристами? Чем обусловлен неожиданный союз команды Михаила Кылварта с покинувшим ряды EKRE Яаком Мадисоном? Какая роль отведена новоиспеченному центристу в партии?
Студия Postimees: чем объяснить внезапную дружбу центристов с национал-консерваторами?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Следите за беседой в 14:00!
- Чем обусловлен неожиданный политический союз?
- Как объяснить произошедшее русскому избирателю?
- Во что выльется смесь разных идеологий?
- Сдвиг в консервативную сторону неизбежен?
- Зачем Кылварту сомнительное партнерство?
- Как два евродепутата из разных фракций – Яна Тоом и Яак Мадисон – собираются сотрудничать? Каковы приоритеты?
- Удастся ли центристам вернуть с помощью Мадисона часть эстонских голосов?