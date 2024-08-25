По словам бывшего члена Центристской партии и нынешнего члена партии «Отечество» Яануса Карилайда, очень трудно склонить Центристскую партию в сторону эстонских национальных интересов, так как в партии больше нет людей, вдохновленных движением Народного фронта, а осталась только ячейка, представляющая Интердвижение.
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Яанус Карилайд: в Центристской партии больше нет духа Народного фронта
Перевод: Сергей Светлов
Яанус Карилайд отметил, что если Яна Тоом утверждает, что ей легче находиться в одной партии с Яаком Мадисоном, чем с ним, это говорит о многом.