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Яанус Карилайд: в Центристской партии больше нет духа Народного фронта

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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Madis Veltman

По словам бывшего члена Центристской партии и нынешнего члена партии «Отечество» Яануса Карилайда, очень трудно склонить Центристскую партию в сторону эстонских национальных интересов, так как в партии больше нет людей, вдохновленных движением Народного фронта, а осталась только ячейка, представляющая Интердвижение.

Перевод: Сергей Светлов

Яанус Карилайд отметил, что если Яна Тоом утверждает, что ей легче находиться в одной партии с Яаком Мадисоном, чем с ним, это говорит о многом.

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