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Самый жаркий день августа побил температурные рекорды по всей Эстонии

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Летние отдыхающие на Штромке. Иллюстративное фото.
Летние отдыхающие на Штромке. Иллюстративное фото. Фото: Joosep Pank

По данным Агентства окружающей среды, сегодня, 25 августа, самый жаркий день августа.

Перевод: Сергей Светлов

Максимальные показатели термометров достигли 30 градусов, а тропическая воздушная масса, пришедшая с юга, побила дневные рекорды по всей Эстонии.

Агентство окружающей среды сообщает, что вечером с моря к Эстонии подойдет холодный фронт, который за ночь переместится на восток страны. Местами ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы.

Август завершится по-летнему теплой погодой. На следующей неделе температура вновь поднимется до +25 градусов и выше к концу недели.

Новые дневные рекорды:

Вильянди: 29,9 градусов (предыдущий рекорд 28,5 градусов, 1997)

Таллинн-Харку: 29,7 градусов (предыдущий рекорд 28,4 градусов, 2015)

Куузику: 29,5 градусов (предыдущий рекорд 28,2 градусов, 1938)

Валга: 29,3 градусов (предыдущий рекорд 28,9 градусов, 1997)

Тюри: 29,3 градусов (предыдущий рекорд 27,8 градусов, 2015)

Пакри: 29,2 градусов (предыдущий рекорд 28,6 градусов, 2015)

Тарту-Тыравере: 29,0 градусов (предыдущий рекорд 28,3 градусов, 1997)

Йыгева: 28,4 градусов (предыдущий рекорд 28,1 градусов, 1997)

Тоома: 28,4 градусов (предыдущий рекорд 27,2 градусов, 1997)

Источник: Агентство окружающей среды.

 

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