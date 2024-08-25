Самый жаркий день августа побил температурные рекорды по всей Эстонии

Перевод: Сергей Светлов

Максимальные показатели термометров достигли 30 градусов, а тропическая воздушная масса, пришедшая с юга, побила дневные рекорды по всей Эстонии.

Агентство окружающей среды сообщает, что вечером с моря к Эстонии подойдет холодный фронт, который за ночь переместится на восток страны. Местами ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы.

Август завершится по-летнему теплой погодой. На следующей неделе температура вновь поднимется до +25 градусов и выше к концу недели.

Новые дневные рекорды: Вильянди: 29,9 градусов (предыдущий рекорд 28,5 градусов, 1997) Таллинн-Харку: 29,7 градусов (предыдущий рекорд 28,4 градусов, 2015) Куузику: 29,5 градусов (предыдущий рекорд 28,2 градусов, 1938) Валга: 29,3 градусов (предыдущий рекорд 28,9 градусов, 1997) Тюри: 29,3 градусов (предыдущий рекорд 27,8 градусов, 2015) Пакри: 29,2 градусов (предыдущий рекорд 28,6 градусов, 2015) Тарту-Тыравере: 29,0 градусов (предыдущий рекорд 28,3 градусов, 1997) Йыгева: 28,4 градусов (предыдущий рекорд 28,1 градусов, 1997) Тоома: 28,4 градусов (предыдущий рекорд 27,2 градусов, 1997) Источник: Агентство окружающей среды.