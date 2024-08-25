ФОТО Предупреждение не помеха: жители столицы закалялись в загрязненной воде на пляже Инглиранд

Всего несколько дней назад стало известно, что около 15 детей заразились кишечной инфекцией на пляже Инглиранд в Таллинне. В связи с этим на пляже были установлены новые предупреждающие знаки, но для жителей столицы, ищущих прохладу в жаркий августовский день, такие знаки кажутся просто формальностью. «Там ничего страшного», - написала одна жительница Эстонии в социальных сетях, упоминая Инглиранд.