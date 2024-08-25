The Washington Post: с начала наступления ВСУ в Курской области в плен попали не менее 247 российских солдат

Журналисты издания проанализировали более 130 фотографий и видеозаписей, сделанных с начала наступления 6 августа. В своем анализе они учитывали видеозаписи из соцсетей, которые сняли украинские военные, а также снимки, сделанные фотографом The Washington Post в тюрьме, где содержали пленных российских солдат.

На верифицированных кадрах журналисты WP обнаружили 247 российских пленных. В семи видеозаписях, изученных изданием, пленные называют себя призывниками. Газета отметила, что журналисты проверили не все фото и видео с пленными, которые продолжают появляться в сети, и сделала вывод, что реальное число российских солдат, попавших в плен в ходе наступления ВСУ, гораздо выше.

The Washington Post приводит два примера массового пленения россиян. Так, на видеозаписях, снятых в приграничном селе Свердликово в Суджанском районе Курской области, показаны по меньшей мере 29 российских солдат. На других видеозаписях, снятых в районе пограничного перехода «Суджа», показаны не менее 40 российских солдат, взятых в плен.

Газета привела данные начальника тюрьмы на северо-востоке Украины, где содержались российские солдаты, попавшие в плен в ходе операции ВСУ. Он сообщил корреспонденту издания, что за последние десять дней через тюрьму прошли 320 россиян, которых отправили в другие лагеря в Украине. По словам начальника тюрьмы, около 80 процентов из них - это солдаты срочной службы.