Что известно о задержании Павла Дурова и как на это реагируют

В деле вообще очень мало подробностей. Российское посольство во Франции пожаловалось в воскресенье, что французы все запросы игнорируют.

«После появления в СМИ новости о задержании Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», - написало посольство в Facebook и сообщило, что находится в контакте с адвокатом Дурова.

Свобода слова или преступная халатность

Задержание Дурова вызвало бурную реакцию в тихий воскресный день.

Бывший президент России Дмитрий Медведев написал в дуровской сети Telegram, что предупреждал ее основателя о неприятностях.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. „Это моя принципиальная позиция“, - заявил он. „Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране“, - сказал ему я».

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский - и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови, - написал Медведев. - Точно не Маск и не Цукерберг».

Маск купил Twitter в 2022 году и переименовал его в X. Фото: Reuters

Маск, со своей стороны, поддержал Дурова и не упустил случая обвинить в попрании свободы слова Евросоюз, с которым у него в последнее время не складываются отношения.