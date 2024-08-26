Жерар Депардьё со своим российским паспортом в Саранске, где он получил квартиру в 2013 году. Фото: STRINGER/RUSSIA

Однако после февраля 2022 года, когда большинство иностранцев бросилось прочь, перестали помогать даже такие условия сделки. Россия превратилась в пиратскую гавань, которая может разве что взять в заложники неосторожного иностранца, вдруг очутившегося на ее территории. Это позволит обменять его на очередного бандита и убийцу, томящегося в западной тюрьме после раскрытия своего преступления на чужой территории.

Немногочисленные граждане «недружественных» государств, увязшие в России до большой войны в Украине, не подают признаков жизни. Хотя даже это при случае не спасет их от участи обменного фонда. К этому добавляется полная зависимость от капризов так называемых правоохранительных органов. Если раньше можно было договориться с конкретным полицейским, то теперь они получили санкцию на любой беспредел. Им все равно ничего не будет.

Новогодние праздники в Москве. Декабрь 2023. Фото: YURI KOCHETKOV/EPA

И вот на этом зловещем фоне провозглашается новое условие переезда иностранцев в Россию – демонстрация верности ее «скрепам». Даже в условиях нынешней изоляции Путин и его приспешники не могут сказать прямо: приезжайте, если у вас проблемы, если вы нарушили закон, уклонились от налогов, что-то взяли и не вернули, а еще лучше – там-сям поработали на нас. Приходится использовать смехотворную формулу «духовно-нравственных ценностей» в надежде, что она будет понята адекватно.