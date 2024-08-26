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Время коммента Зачем России иностранцы и что не так с их заманиванием (2)

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Довольный Владимир Путин вручает встревоженному Стивену Сигалу российский паспорт в 2016 году.
Довольный Владимир Путин вручает встревоженному Стивену Сигалу российский паспорт в 2016 году. Фото: Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS

В начале этой недели в России был принят новый документ, регулирующий ее отношения с иностранцами. С 1 сентября 2024 года граждане так называемых «недружественных» стран, включая Эстонию, имеют право в облегченном порядке получить там вид на жительство, если разделяют «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Что это – шанс для заграничных «ватников» или эффект отрицательной демографии?

Будучи гражданином Эстонии, я много лет прожил в России с видом на жительство. Ни к чему здесь рассказывать, скольких сил мне стоило его получить, а потом каждые пять лет продлевать. Люди в форме исходили из того, что жизнь в их стране – привилегия для иностранца. Имелись в виду только определенные иностранцы – гастарбайтеры из ближнего зарубежья, в чьих странах дела обстояли еще хуже, чем в России. Тогда как иностранцы с паспортами ЕС, вроде меня, попадались редко, и закон был разработан не для них.

Паспорта Таджикистана и других стран Центральной Азии остаются объектами пристрастного внимания правоохранительных органов воюющей страны. 
Паспорта Таджикистана и других стран Центральной Азии остаются объектами пристрастного внимания правоохранительных органов воюющей страны. Фото: Telegram

В процессе эпизодического президентства Дмитрия Медведева в крупных городах России наметился рост числа квалифицированных специалистов с иностранными паспортами. После Крыма и введения режима санкций он замедлился, но кто-то еще ехал за высокими зарплатами в финансовом, информационном, реже сырьевом секторе. «Низкопоклонство перед Западом» (термин, появился еще при Сталине) отражалось в том, что приглашенные зарубежные специалисты получали много или очень много.

На фоне ухудшающейся международной репутации для России было критически важно заполучать в свои пропагандистские сети «пострадавших» от Запада знаменитостей, таких как Жерар Депардье и Стивен Сигал. Один крепко поругался с французской налоговой службой, другой увяз в скандалах со своим поведением на съемочной площадке, связях с мафией и попытках объявить себя одним из тел Будды. Поблекшим и оступившимся звездам Россия спешно давала зеленый свет, и они становились витриной ее возможностей. Если тебе не по пути со всякими извращенцами, добро пожаловать в Россию!

Жерар Депардьё со своим российским паспортом в Саранске, где он получил квартиру в 2013 году.
Жерар Депардьё со своим российским паспортом в Саранске, где он получил квартиру в 2013 году. Фото: STRINGER/RUSSIA

Однако после февраля 2022 года, когда большинство иностранцев бросилось прочь, перестали помогать даже такие условия сделки. Россия превратилась в пиратскую гавань, которая может разве что взять в заложники неосторожного иностранца, вдруг очутившегося на ее территории. Это позволит обменять его на очередного бандита и убийцу, томящегося в западной тюрьме после раскрытия своего преступления на чужой территории.

Немногочисленные граждане «недружественных» государств, увязшие в России до большой войны в Украине, не подают признаков жизни. Хотя даже это при случае не спасет их от участи обменного фонда. К этому добавляется полная зависимость от капризов так называемых правоохранительных органов. Если раньше можно было договориться с конкретным полицейским, то теперь они получили санкцию на любой беспредел. Им все равно ничего не будет.

Новогодние праздники в Москве. Декабрь 2023.
Новогодние праздники в Москве. Декабрь 2023. Фото: YURI KOCHETKOV/EPA

И вот на этом зловещем фоне провозглашается новое условие переезда иностранцев в Россию – демонстрация верности ее «скрепам». Даже в условиях нынешней изоляции Путин и его приспешники не могут сказать прямо: приезжайте, если у вас проблемы, если вы нарушили закон, уклонились от налогов, что-то взяли и не вернули, а еще лучше – там-сям поработали на нас. Приходится использовать смехотворную формулу «духовно-нравственных ценностей» в надежде, что она будет понята адекватно.

Конечно, некоторые граждане «недружественных» государств, причем очень даже не последние, страдают и теряют аппетит от разгула ЛГБТ+ и обнаглевших мигрантов, мешающих странам благородного происхождения снова обрести величие. Российское лобби в этом смысле может и не подозревать о том, что является таковым. Любого консерватора, сходящего с ума на почве мании величия, вроде того же Илона Маска, можно взять в оборот, не требуя щелкать каблуками с криком: «Служу России!». Стоит лишь похвалить его за шутки в адрес президента Украины или что-то подобное.

Илон Маск может гордиться, что сидел перед Такером Карлсоном раньше, чем Владимир Путин. Апрель 2023. 
Илон Маск может гордиться, что сидел перед Такером Карлсоном раньше, чем Владимир Путин. Апрель 2023. Фото: www.fox.com

На начальном этапе полномасштабной войны я внимательно читал группы в телеграме, посвященные переезду в Россию. Там сразу обозначался костяк немногочисленных активных участников, которые своей рекламой счастливой жизни в России втягивали в обсуждение других – сомневающихся, собирающихся, еще не уверенных в том, что «программа возвращения соотечественников» гарантированно их поддержит. Активные их энергично обрабатывали. А то еще не согласятся переехать.

С этой программой ведь на самом деле большая путаница. Принята она была в 2006 году на втором сроке путинского президентства. Соотечественниками в ее редакции назывались все люди, чьи родственники по прямой восходящей линии когда-либо жили на территории РФ. То есть, например, потомки морганатических браков с членами российского императорского дома. Весьма вероятно, что на том этапе Путин даже жаждал именно такой репатриации.

Наследник российского престола Великий князь Георгий Михайлович Романов с племянницей Викторией Беттарини, 2021.
Наследник российского престола Великий князь Георгий Михайлович Романов с племянницей Викторией Беттарини, 2021. Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA

В 2012 году программа стала бессрочной, но это не повлияло на множество встроенных в нее ограничений. Они мешали воплощению изначальных намерений, поэтому за 14 лет к 2020 году в Россию переселилось чуть меньше миллиона человек. И даже это довольно много, учитывая квоты по регионам, куда можно переселяться, крошечные и неохотно индексируемые подъемные и т. д. В 2023 году Путин подписал указ об обязательном владении русским языком для участия в программе. Самое время заниматься такими вещами в разгар войны!

И вот с 2024 года Россия занялась процедурой переезда из «недружественных» стран. Чтобы по зову души репатриироваться в отечество, не обязательно иметь «русское» (или шире – советское) происхождение, достаточно разделять ценности, которые не давали покоя Депардье и Сигалу, а еще раньше – бойцу смешанного стиля Джеффу Монсону, в 2014 году выходившему на ринг под песню «Вставай, Донбасс!».

Под это дело отменили даже требование владения русским языком. В самом деле, в нынешней России для иностранца это лишнее. Ему лучше оставаться тем же, что и всегда, – восторженным дураком, не понимающим, что с ним делают. Отменены и обязательные квоты по регионам – плевать уже, куда поедут. Россия забила по воде лапами. При всем кажущемся обилии людей депопуляция за годы войны набрала пугающую динамику. Пусть охмуренные заботой России о «традиционных ценностях» приезжают любой ценой. На месте с ними разберутся.

В книге Михаила Веллера «Легенды Невского проспекта» есть рассказ о веселой девушке Марине, которая женила на себе командировочного англичанина, строившего химкомбинат в городе Сосновый Бор. Все у Марины шло хорошо, пока иностранец не объявил, что остается жить в СССР, потому что ему нравятся его статус и зарплата. Сменив гражданство, он тут же превратился из кареты в тыкву. «Потому что раньше ты был иностранец, - объяснила ему Марина, задыхаясь от гнева, - а теперь ты дерьмо». И эта притча о переезде на основе духовно-нравственных ценностей ничуть не устарела!

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