В начале этой недели в России был принят новый документ, регулирующий ее отношения с иностранцами. С 1 сентября 2024 года граждане так называемых «недружественных» стран, включая Эстонию, имеют право в облегченном порядке получить там вид на жительство, если разделяют «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Что это – шанс для заграничных «ватников» или эффект отрицательной демографии?
Будучи гражданином Эстонии, я много лет прожил в России с видом на жительство. Ни к чему здесь рассказывать, скольких сил мне стоило его получить, а потом каждые пять лет продлевать. Люди в форме исходили из того, что жизнь в их стране – привилегия для иностранца. Имелись в виду только определенные иностранцы – гастарбайтеры из ближнего зарубежья, в чьих странах дела обстояли еще хуже, чем в России. Тогда как иностранцы с паспортами ЕС, вроде меня, попадались редко, и закон был разработан не для них.
В процессе эпизодического президентства Дмитрия Медведева в крупных городах России наметился рост числа квалифицированных специалистов с иностранными паспортами. После Крыма и введения режима санкций он замедлился, но кто-то еще ехал за высокими зарплатами в финансовом, информационном, реже сырьевом секторе. «Низкопоклонство перед Западом» (термин, появился еще при Сталине) отражалось в том, что приглашенные зарубежные специалисты получали много или очень много.
На фоне ухудшающейся международной репутации для России было критически важно заполучать в свои пропагандистские сети «пострадавших» от Запада знаменитостей, таких как Жерар Депардье и Стивен Сигал. Один крепко поругался с французской налоговой службой, другой увяз в скандалах со своим поведением на съемочной площадке, связях с мафией и попытках объявить себя одним из тел Будды. Поблекшим и оступившимся звездам Россия спешно давала зеленый свет, и они становились витриной ее возможностей. Если тебе не по пути со всякими извращенцами, добро пожаловать в Россию!
Однако после февраля 2022 года, когда большинство иностранцев бросилось прочь, перестали помогать даже такие условия сделки. Россия превратилась в пиратскую гавань, которая может разве что взять в заложники неосторожного иностранца, вдруг очутившегося на ее территории. Это позволит обменять его на очередного бандита и убийцу, томящегося в западной тюрьме после раскрытия своего преступления на чужой территории.
Немногочисленные граждане «недружественных» государств, увязшие в России до большой войны в Украине, не подают признаков жизни. Хотя даже это при случае не спасет их от участи обменного фонда. К этому добавляется полная зависимость от капризов так называемых правоохранительных органов. Если раньше можно было договориться с конкретным полицейским, то теперь они получили санкцию на любой беспредел. Им все равно ничего не будет.
И вот на этом зловещем фоне провозглашается новое условие переезда иностранцев в Россию – демонстрация верности ее «скрепам». Даже в условиях нынешней изоляции Путин и его приспешники не могут сказать прямо: приезжайте, если у вас проблемы, если вы нарушили закон, уклонились от налогов, что-то взяли и не вернули, а еще лучше – там-сям поработали на нас. Приходится использовать смехотворную формулу «духовно-нравственных ценностей» в надежде, что она будет понята адекватно.
Конечно, некоторые граждане «недружественных» государств, причем очень даже не последние, страдают и теряют аппетит от разгула ЛГБТ+ и обнаглевших мигрантов, мешающих странам благородного происхождения снова обрести величие. Российское лобби в этом смысле может и не подозревать о том, что является таковым. Любого консерватора, сходящего с ума на почве мании величия, вроде того же Илона Маска, можно взять в оборот, не требуя щелкать каблуками с криком: «Служу России!». Стоит лишь похвалить его за шутки в адрес президента Украины или что-то подобное.
На начальном этапе полномасштабной войны я внимательно читал группы в телеграме, посвященные переезду в Россию. Там сразу обозначался костяк немногочисленных активных участников, которые своей рекламой счастливой жизни в России втягивали в обсуждение других – сомневающихся, собирающихся, еще не уверенных в том, что «программа возвращения соотечественников» гарантированно их поддержит. Активные их энергично обрабатывали. А то еще не согласятся переехать.
С этой программой ведь на самом деле большая путаница. Принята она была в 2006 году на втором сроке путинского президентства. Соотечественниками в ее редакции назывались все люди, чьи родственники по прямой восходящей линии когда-либо жили на территории РФ. То есть, например, потомки морганатических браков с членами российского императорского дома. Весьма вероятно, что на том этапе Путин даже жаждал именно такой репатриации.
В 2012 году программа стала бессрочной, но это не повлияло на множество встроенных в нее ограничений. Они мешали воплощению изначальных намерений, поэтому за 14 лет к 2020 году в Россию переселилось чуть меньше миллиона человек. И даже это довольно много, учитывая квоты по регионам, куда можно переселяться, крошечные и неохотно индексируемые подъемные и т. д. В 2023 году Путин подписал указ об обязательном владении русским языком для участия в программе. Самое время заниматься такими вещами в разгар войны!
И вот с 2024 года Россия занялась процедурой переезда из «недружественных» стран. Чтобы по зову души репатриироваться в отечество, не обязательно иметь «русское» (или шире – советское) происхождение, достаточно разделять ценности, которые не давали покоя Депардье и Сигалу, а еще раньше – бойцу смешанного стиля Джеффу Монсону, в 2014 году выходившему на ринг под песню «Вставай, Донбасс!».
Под это дело отменили даже требование владения русским языком. В самом деле, в нынешней России для иностранца это лишнее. Ему лучше оставаться тем же, что и всегда, – восторженным дураком, не понимающим, что с ним делают. Отменены и обязательные квоты по регионам – плевать уже, куда поедут. Россия забила по воде лапами. При всем кажущемся обилии людей депопуляция за годы войны набрала пугающую динамику. Пусть охмуренные заботой России о «традиционных ценностях» приезжают любой ценой. На месте с ними разберутся.
В книге Михаила Веллера «Легенды Невского проспекта» есть рассказ о веселой девушке Марине, которая женила на себе командировочного англичанина, строившего химкомбинат в городе Сосновый Бор. Все у Марины шло хорошо, пока иностранец не объявил, что остается жить в СССР, потому что ему нравятся его статус и зарплата. Сменив гражданство, он тут же превратился из кареты в тыкву. «Потому что раньше ты был иностранец, - объяснила ему Марина, задыхаясь от гнева, - а теперь ты дерьмо». И эта притча о переезде на основе духовно-нравственных ценностей ничуть не устарела!