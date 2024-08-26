В понедельник электричество в Эстонии будет стоить в 65 раз дороже, чем в Финляндии

По сравнению c воскресеньем, когда электричество в среднем стоило менее 4 центов за киловатт-час, средний биржевой тариф вырастет более чем в три раза, свидетельствуют данные торговой площадки.

Электричество в понедельник будет дорогим в течение всего дня, колеблясь в пределах от 8 до 30 центов за киловатт-час. В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество будет такой же, как в Эстонии.

Между тем в Финляндии электроэнергия будет стоить в 65 раз дешевле - 0,2 цента за киловатт-час.