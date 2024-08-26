Жители Нигерии и ЮАР устроили издевательство над таксистами эстонской компании

С чего именно началась эта конкретная война, точно не известно. Корреспонденты Би-би-си в этих регионах Африки отмечают, что пользователи соцсетей из Нигерии и ЮАР, двух крупнейших экономик Африки, уже давно и регулярно троллят друг друга.

В этот раз троллинг распространился за пределы сетей, и корреспонденты предполагают, что начало ему мог положить появившийся во вторник твит одного южноафриканского пользователя.

«Когда мне скучно, я заказываю Bolt в Нигерии, потому что их братья нас не уважают», - написал этот пользователь в сети X.

Другие южноафриканцы подхватили идею, нигерийцы тут же начали отвечать: делать заказы, например, в Кейптауне, сидя за пять тысяч километров в Лагосе, и отменять их, когда водитель уже приехал.

Водитель Bolt Муньярадзи Чиньяма, зимбабвиец, работающий в Кейптауне, рассказал Би-би-си, что он принял три заказа, не догадавшись, что они - фальшивые, и потратил впустую много времени, топлива и денег.

Кроме того, по словам Чиньямы, нигерийские фальшивые пассажиры засыпали его оскорбительными репликами в приложении таксофирмы.

Таксист из города Кано на севере Нигерии сказал Би-би-си, что жертвами этого злого розыгрыша стали и он, и многие его коллеги.

«Я звонил, звонил, а он не отвечал, - рассказал этот таксист о заказе с иностранного номера. - А потом он отменил поездку».