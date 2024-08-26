Опрос: почти четверть молодых людей в Эстонии накопили более 3000 евро

«16 процентов респондентов отложили до 500 евро, чуть более 10 процентов респондентов - 1000-2000 евро, и только шесть процентов отложили 2000-3000 евро», - прокомментировала результаты опроса руководитель проектов сегмента частных клиентов SEB Виктория Ткач.

В то же время, по словам Ткач, вызывает беспокойство то обстоятельство, что пятая часть молодых людей вообще не имеет сбережений. «Понятно, что среди 18-19-летних таких молодых людей несколько больше, но в каждой возрастной группе по-прежнему почти 20 процентов молодых людей не имеют сбережений», - добавила она.