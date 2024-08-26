Средняя зарплата в Эстонии выросла до 2007 евро

«Хотя средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была выше, чем в первом, за последние четыре квартала рост зарплат замедлился. На это указывают и данные за второй квартал этого года», — прокомментировала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2023 – 2-й квартал 2024

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, евро Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, % 2023 I 1741 13,3 II 1872 12,4 III 1812 10,4 IV 1904 9,7 2024 I 1894 8,8 II 2007 7,2

Вооленс пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3468 евро), финансовой и страховой деятельности (3163 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (3138 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1262 евро), в предоставлении прочих видов услуг (1314 евро) и операциях с недвижимостью (1396 евро). «По сравнению с прошлым годом более всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в предоставлении прочих видов услуг», — отметила аналитик.

Наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата отмечалась в Таллинне, где она составила 2339 евро, далее следуют Харьюский уезд (включая Таллинн) — 2233 евро, а также Тарту — 2039 евро. Самой низкой зарплата была в Валгаском (1509 евро), Хийуском (1525 евро) и Саареском (1535 евро) уездах.