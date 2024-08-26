По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале 2024 года составила 2007 евро, что на 7,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Медианная зарплата во втором квартале этого года составила 1641 евро, в тот же период 2023 года она составляла 1524 евро.
Средняя зарплата в Эстонии выросла до 2007 евро
«Хотя средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была выше, чем в первом, за последние четыре квартала рост зарплат замедлился. На это указывают и данные за второй квартал этого года», — прокомментировала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2023 – 2-й квартал 2024
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, %
2023
I
1741
13,3
II
1872
12,4
III
1812
10,4
IV
1904
9,7
2024
I
1894
8,8
II
2007
7,2
Вооленс пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3468 евро), финансовой и страховой деятельности (3163 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (3138 евро).
Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1262 евро), в предоставлении прочих видов услуг (1314 евро) и операциях с недвижимостью (1396 евро). «По сравнению с прошлым годом более всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в предоставлении прочих видов услуг», — отметила аналитик.
Наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата отмечалась в Таллинне, где она составила 2339 евро, далее следуют Харьюский уезд (включая Таллинн) — 2233 евро, а также Тарту — 2039 евро. Самой низкой зарплата была в Валгаском (1509 евро), Хийуском (1525 евро) и Саареском (1535 евро) уездах.
«Хотя в большинстве уездах Эстонии зарплата все еще остается ниже среднего по стране, зарплаты по-прежнему растут. По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (9,4%), Хийуском (8,6%) и Валгаском (8,5%) уездах», — отметила аналитик.
Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, во втором квартале 2024 года составила 1641 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в Таллинне — 1899 евро, далее следовали Харьюский уезд (в т. ч. Таллинн) — 1828 евро, а также Тартуский уезд — 1713 евро. Медианная зарплата была наиболее низкой в Валгаском (1297 евро), Саареском (1320 евро) и Ида-Вируском (1322 евро) уездах.
Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.
* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел.