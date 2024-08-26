Легендарный Дюплантис вновь установил мировой рекорд – третий раз за год

На соревнованиях в Ходжуве шведский легкоатлет совершил пять прыжков, преодолев с первой попытки планки на высоте 5,62, 5,92 и 6,00. На отметке 6.26 Дюплантису потребовалась вторая попытка. Преодоление этой отметки стало десятым мировым рекордом спортсмена и третьим, установленным в течение этого года.

20 апреля 2024 года на первом в олимпийском сезоне этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом 6,24 м, превзойдя на 1 см свой же рекорд, установленный в сентябре 2023 года.

5 августа 2024 года на Олимпийских Играх в Париже с третьей попытки преодолел планку в 6,25 м, установив новый олимпийский и мировой рекорд.

25 августа в Польше установил новый мировой рекорд в 6.26 м.

На этапе Бриллиантовой лиги в Ходжуве второе место занял американец Сэм Кендрикс, преодолевший шесть метров со второй попытки. Грек Эммануил Каралис также преодолел ту же высоту с третьей попытки, установив национальный рекорд и заняв третье место.