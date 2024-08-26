Ряды Центристской партии пополнил популярный музыкант

«Сегодня я как отец троих детей знаю, что мы кровь из носу должны избавиться от Партии реформ. С тех пор как Кая Каллас изолгалась на посту премьер-министра, дела шли только под откос. Я чувствую это на собственной шкуре», - пишет Юрьенс на своей странице в Facebook.

«Появились какие-то новые переоцененные уродские и глумящиеся политики, новые налоги, еще больше налогов, рост цен, экономика в ужасном состоянии и т.д.; я больше не могу это терпеть. Если Центристская партия - единственная партия, которая имеет возможность здесь что-то сделать, если Центристская партия действительно обрела ясную цель, мировоззрение и задачи, то пусть будет так. Я тоже присоединяюсь к этой партии и доверяю ей. Потому что, давайте будем честными, больше у нас никого нет», - добавил Юрьенс.