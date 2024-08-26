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«Есть ли какие-то правила или ограничения?»: житель Кохтла-Ярве недоволен, что полиция разбудила его посреди ночи

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Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Жителя Кохтла-Ярве смутило, что полиция посреди ночи решила использовать не только проблесковые маячки, но и сирену.

«Недавно посреди ночи полицейская машина промчалась мимо моего дома с включенной сиреной. Я живу на тихой улице, вокруг одни многоквартирные дома, я думал, что в таких случаях полиция ограничивается только проблесковыми маячками, - негодует житель Кохтла-Ярве Алексей. - В каких случаях полиция использует сирену ночью? Есть ли какие-то правила или ограничения?»

Хейки Линдус.
Хейки Линдус. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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