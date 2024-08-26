В Португалии произошло землетрясение

Землетрясение произошло около 5 часов утра в океане, примерно в 64 километрах к юго-западу от Сезимбры или в 85 километрах к юго-западу от Лиссабона.

Толчки ощущались по всему региону, включая Лиссабон и другие близлежащие города. Многие жители сообщили, что силы землетрясения было достаточно, чтобы разбудить их.

«Мы живем на первом этаже многоэтажного дома. Казалось, что весь дом раскачивается, а нижний этаж проваливается. Наши собаки проснулись и начали вести себя беспокойно», - рассказала Кейра МакКанн новостям BNO.

Землетрясение также ощущалось в некоторых районах Марокко, включая Касабланку.

«Сначала я подумал, что просто дрожу во сне, но мой брат ворвался, чтобы разбудить меня, сказав, что он тоже это чувствует», - рассказал другой местный житель.

Сообщений о серьезных повреждениях не поступало.