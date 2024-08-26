Эстонские школьники блеснули на международной олимпиаде по геонаукам в Пекине

Перевод: Павел Соболев

Олимпиада проходила с 7 по 16 августа. Аарон Унть из Пярнуской Койдулаской гимназии, Сильвия Нафтал из Гимназии Густава Адольфа и Лийза Пата из Таллиннской реальной школы завоевали серебряную медаль в личном зачете олимпиады, а Туули Хансон из Таллиннской реальной школы завоевала бронзовую медаль.

При выступлении в командных соревнованиях в составе разных групп эстонцами было завоевано пять медалей: Лийза Пата завоевала два золота, Сильвия Нафтал - одно золото, а Аарон Унть - серебро и бронзу.

На олимпиаде участников оценивали по трем номинациям. Важнейшей частью олимпиады стали индивидуальные соревнования, кроме того, состоялись два многодневных командных соревнования, где по жребию были определены составы международных команд. В олимпиаде приняли участие 136 школьников из 33 стран. С эстонской стороны команду на олимпиаду формировал Taltech, инструкторами выступили профессоры Алвар Соэсоо и Сийм Нирги.

Индивидуальное соревнование состояло из теоретического и практического теста. Теоретический тест длился почти восемь часов, и чтобы решить задачи, нужно было знать физику, химию, географию и астрономию. Практическим испытанием была полевая работа, продолжавшаяся целый день.

Участники посетили различные геологические объекты Китая и ответили на вопросы о них. Например, им приходилось искать окаменелости или анализировать причины поверхностных представлений. Темой проекта «Система Земли» (ESP) в этом году было дружелюбие Земли к разным формам жизни.

Самой большой проблемой оказалось общение между шестью членами команды из разных стран. Международная группа полевых исследований (ITFI) была частью конкурса, в котором между международными командами из шести человек были распределены три разные темы: анализ изменения климата с использованием леса, оценка степени разливов рек и сравнение микроклимата озерной и речной воды. Каждая команда должна была подготовить 20-минутную презентацию, которая была представлена ​​на рассмотрение жюри.

Во время олимпиады у всех участников изъяли все смарт-стройства, чтобы избежать общения с инструкторами и обеспечить равные условия для всех. Смарт-устройства не были возвращены до окончания полевых работ, а это означало, что школьники были без Интернета в течение пяти дней. Однако это помогло общению между участниками, поскольку все конкурсанты оказались в одинаковой ситуации.

Победа в общем зачете олимпиады досталась Китаю.