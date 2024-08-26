КОЛОНКА POSTIMEES Нам не нужна новая война

Перевод: Валерия Ермакова

В воскресенье рано утром сотни израильских самолетов нанесли удары по позициям шиитской экстремистской группировки «Хезболла» в Ливане. Израиль заявил, что цель этой атаки - предотвратить ожидаемое ракетное нападение. В ответ «Хезболла» выпустила более 300 ракет по северной части Израиля и также запустила дроны.

По информации «Хезболлы», это было их «первое возмездие» за убийство их командующего Фуада Шукри израильтянами в июле. Израиль ввел 48-часовое чрезвычайное положение.

В Ливане сообщают о трех погибших, но обе стороны утверждают, что ущерб, причиненный противником, был незначительным. Израиль сообщил о разрушении тысяч ракетных установок «Хезболлы».

«Хезболла» утверждает, что первый этап их атаки был успешен. Они нацеливались на израильские позиции, чтобы облегчить дроновые удары по целям в глубине страны. Видимо, их целью было протестировать мощную израильскую систему ПВО, чтобы выявить в ней слабые места.

Это показывает, что использование дорогих систем ПВО для перехвата дешевых дронов может быть не самым эффективным решением. Израилю стоит рассмотреть многоуровневый подход, подобный тому, который применяют украинцы, использующие более дешевое оборудование для борьбы с дронами.