Полномасштабная война на Ближнем Востоке никому не пойдет на пользу. К сожалению, мы должны быть к этому готовы.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Нам не нужна новая война
Перевод: Валерия Ермакова
В воскресенье рано утром сотни израильских самолетов нанесли удары по позициям шиитской экстремистской группировки «Хезболла» в Ливане. Израиль заявил, что цель этой атаки - предотвратить ожидаемое ракетное нападение. В ответ «Хезболла» выпустила более 300 ракет по северной части Израиля и также запустила дроны.
По информации «Хезболлы», это было их «первое возмездие» за убийство их командующего Фуада Шукри израильтянами в июле. Израиль ввел 48-часовое чрезвычайное положение.
В Ливане сообщают о трех погибших, но обе стороны утверждают, что ущерб, причиненный противником, был незначительным. Израиль сообщил о разрушении тысяч ракетных установок «Хезболлы».
«Хезболла» утверждает, что первый этап их атаки был успешен. Они нацеливались на израильские позиции, чтобы облегчить дроновые удары по целям в глубине страны. Видимо, их целью было протестировать мощную израильскую систему ПВО, чтобы выявить в ней слабые места.
Это показывает, что использование дорогих систем ПВО для перехвата дешевых дронов может быть не самым эффективным решением. Израилю стоит рассмотреть многоуровневый подход, подобный тому, который применяют украинцы, использующие более дешевое оборудование для борьбы с дронами.
Обе стороны, Израиль и «Хезболла», заявили, что не хотят полномасштабной войны, но готовы к ней. При этом Израиль также продолжает военные действия с палестинской террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. «Хезболла», глубоко укоренившаяся в Ливане, представляет собой гораздо более серьезного противника.
Не стоит забывать, что за «Хезболлой» стоит поддержка Ирана. На следующий день после ракетного удара по Шукри в Бейруте, вероятно, по приказу Израиля, был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Иран пообещал отомстить за его смерть, но пока что не предпринял никаких шагов. Следовательно, можно ожидать ответных действий со стороны Ирана в ближайшем будущем.
Обе стороны, Израиль и «Хезболла», заявили, что не хотят полномасштабной войны, но готовы к ней.
Иран, вероятно, все еще обдумывает свои шаги. В апреле Тегеран атаковал Израиль сотнями ракет и дронов в ответ на убийство двух иранских генералов в посольстве в Дамаске. Смерть Хания указывает на то, что эта атака не оказала существенного влияния на Израиль.
Расширение военных действий и особенно полномасштабная война на Ближнем Востоке стали бы наихудшим сценарием. Прежде всего, это нанесло бы большой ущерб местным жителям и отвлекло бы внимание и ресурсы от важной войны в Украине.
К сожалению, нам следует подготовиться к возможной эскалации. Западу необходимо будет решительно противостоять таким странам, как Иран и его союзник Россия.