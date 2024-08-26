РАЙНЕР САКС Курские власти открыто признают, что занятые Украиной российские поселки планируется сровнять с землей

Сегодня рано утром в СМИ появились сообщения об атаках беспилотников в районе городов Саратов и Энгельс на Волге. Предполагается, что основной целью атаки был аэродром Энгельса, но, судя по всему, как минимум один беспилотник также поразил высотное здание в Саратове. В то же время украинские СМИ сообщили, что в воздух поднялись 11 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Вполне возможно, что они взлетели из-за атаки украинских беспилотников или что украинские дроны пытались отвлечь ВВС России от более масштабной атаки. Около 8 часов по украинскому времени появились сообщения о том, что Россия также нанесла ракетный удар.
Россия нанесла воздушый удар с помощью иранских беспилотников. Основной целью на этот раз стал город Киев и его окрестности, где, как сообщается, было уничтожено 10 дронов.
Заявление властей Курской области
В Курской области украинская армия не спешит занимать более крупные населенные пункты, а пытается заставить российскую армию отступить. Можно предположить, что украинские силы больше не планируют существенно глубже проникать на российскую территорию.
Не исключено, что на некоторых направлениях будут осуществляться атаки с целью занять лучшие оборонительные позиции. Российской армии удалось перебросить в регион дополнительные войска, но пока продвижение украинских войск остановилось. Для проведения контрнаступления необходимо большее количество солдат и лучше организованные подразделения.
Интересное распоряжение издали местные власти Курской области. Они настоятельно посоветовали всем эвакуироваться из района боевых действий, поскольку российская армия полностью уничтожит все оккупированные украинские населенные пункты в Курской области.