РАЙНЕР САКС Курские власти открыто признают, что занятые Украиной российские поселки планируется сровнять с землей

Новый ударный дрон

Украина продолжила небольшую кампанию в СМИ на тему своего нового ракетного беспилотника «Паляниця». Хотя точные данные о новом дроне пока не опубликованы, выяснилось, что он использует реактивные двигатели. Поэтому некоторые эксперты рекомендуют называть эти дроны еще и реактивными дронами. Главным докладчиком по этой теме до сих пор был президент Украины, что позволяет привлечь больше внимания и у российской стороны. По словам президента, новый ударный беспилотник в первую очередь предназначен для нанесения ударов по аэродромам российской армии.

Можно предположить, что пока Украина их еще не производила в большом количестве, а потому с их помощью можно атаковать лишь отдельные объекты, а аэродромы в настоящее время являются наиболее важными объектами для украинцев. Если новый беспилотник станет более сложной целью для российской ПВО, чем раньше, перед российским военным командованием стоит очень серьезный выбор. Аэродромы, расположенные далеко от линии фронта, пока не защищены мощной ПВО, поскольку зенитных средств осталось мало и они используются на важных направлениях удара.