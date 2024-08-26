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РАЙНЕР САКС Курские власти открыто признают, что занятые Украиной российские поселки планируется сровнять с землей

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • МИД Украины предостерег Беларусь от военной эскалации
  • Новый украинский ударный дрон предназначен для нанесения ударов по аэродромам российской армии
  • Позор россиян из-за событий в Курской области пытаются компенсировать жестоким поведением

Президент Украины опубликовал информацию о своей встрече с премьер-министром Индии. Резюмируя ее описание, можно сказать, что Украина предложила премьер-министру Индии организовать очередную конференцию по украинской мирной инициативе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Это также можно рассматривать как предложение стать посредником во всем процессе. По словам президента Украины, в качестве возможных мест проведения новой конференции также обсуждаются Саудовская Аравия, Катар и Турция. Президент Украины посчитал необходимым, чтобы следующая конференция состоялась в стране так называемого глобального Юга, которая присоединилась к итоговому коммюнике предыдущей конференции. Достижение этой цели будет непростой задачей для Украины.

Предупреждения для Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины вчера выступило с заявлением, предостерегая Беларусь от военной эскалации, если она продолжит наращивать войска в приграничных районах Украины. По обнародованным вчера данным разведки, часть подразделений сосредоточена в Гомельской области. МИД Украины потребовал их удаления оттуда.

Следует отметить, что в то же время в российских социальных сетях уже несколько недель распространяется информация о том, что Украина собирает подразделения для вторжения в Брянскую область России. Поскольку Гомельская область соседствует с Брянской областью в России и Черниговской областью в Украине, можно предположить, что белорусский лидер пытается показать, что он тоже как-то реагирует на происходящее.

В более широком масштабе Беларусь по-прежнему своими действиями поддерживает нападение России на Украину. Сам лидер Беларуси попытался разыграть контролируемую эскалацию в сторону Украины и тем самым создал условия для использования этой темы в украинских СМИ. Украина же своими действиями просто пытается перехватить инициативу у лидера Беларуси и оказать на него давление, чтобы он отказался от угроз в адрес Украины в будущем. Если бы Беларусь захотела напасть на Украину, ей пришлось бы провести мобилизацию внутри страны.

Новый ударный дрон

Украина продолжила небольшую кампанию в СМИ на тему своего нового ракетного беспилотника «Паляниця». Хотя точные данные о новом дроне пока не опубликованы, выяснилось, что он использует реактивные двигатели. Поэтому некоторые эксперты рекомендуют называть эти дроны еще и реактивными дронами. Главным докладчиком по этой теме до сих пор был президент Украины, что позволяет привлечь больше внимания и у российской стороны. По словам президента, новый ударный беспилотник в первую очередь предназначен для нанесения ударов по аэродромам российской армии.

Можно предположить, что пока Украина их еще не производила в большом количестве, а потому с их помощью можно атаковать лишь отдельные объекты, а аэродромы в настоящее время являются наиболее важными объектами для украинцев. Если новый беспилотник станет более сложной целью для российской ПВО, чем раньше, перед российским военным командованием стоит очень серьезный выбор. Аэродромы, расположенные далеко от линии фронта, пока не защищены мощной ПВО, поскольку зенитных средств осталось мало и они используются на важных направлениях удара.

До сих пор Украина использовала для атак относительно медленные дроны, и противник может узнать об их прибытии задолго до этого и успеть переместить самолеты подальше от зоны атаки. С новыми украинскими дронами это может получаться уже не так хорошо. Однако от начального этапа до их внедрения еще предстоит пройти долгий путь, и их разработка, вероятно, будет проходить параллельно с производством. В настоящее время считается, что они могут эффективно действовать на расстоянии до 750 км, что явно недостаточно для полного отпора российским ВВС.

С помощью реактивных двигателей дрон должен достичь скорости, которая сделает его неуязвимым для ПВО ближнего действия, а для их выслеживания России придется использовать гораздо более дорогие средства. В настоящее время можно провести параллель с Черноморским флотом России. Постоянное параллельное развитие и использование морских дронов, продолжавшееся почти два года, привело к тому, что российский флот спрятался в портах. Самый большой недостаток реактивных дронов заключается в том, что их может производить только очень высокотехнологичная компания. Если это окажется успешным оружием, Россия будет с особой энергией искать эти производственные площадки.

Удар по Краматорску

В результате вчерашнего ракетного удара России по Краматорску пострадала гостиница «Сапфир», где остановились журналисты нескольких изданий. Отель был серьезно поврежден, а под обломками было обнаружено тело гражданина Великобритании, предположительно журналиста Reuters. Остальные журналисты и жители Украины отделались травмами.

Российская армия обстреливает отдельными ракетами населенные пункты вблизи украинского фронта и приграничные районы на севере Украины. Подобные атаки совершаются каждый день, причем зачастую центры населенных пунктов подвергаются атакам с целью просто добиться нанесения какого-то ущерба.

Активность украинских дронов, судя по всему, резко сократила атаки с платформ ВВС стратегического назначения и Черноморского флота. При ударах, осуществляемых в направлении севера и востока Украины, используются ракеты, запускаемые с наземных платформ и штурмовиков тактической авиации. Большинство стартовых площадок расположены в Курской и Воронежской областях, что предполагает продолжение атак украинских беспилотников в этих регионах.

Сегодня рано утром в СМИ появились сообщения об атаках беспилотников в районе городов Саратов и Энгельс на Волге. Предполагается, что основной целью атаки был аэродром Энгельса, но, судя по всему, как минимум один беспилотник также поразил высотное здание в Саратове. В то же время украинские СМИ сообщили, что в воздух поднялись 11 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Вполне возможно, что они взлетели из-за атаки украинских беспилотников или что украинские дроны пытались отвлечь ВВС России от более масштабной атаки. Около 8 часов по украинскому времени появились сообщения о том, что Россия также нанесла ракетный удар.

Россия нанесла воздушый удар с помощью иранских беспилотников. Основной целью на этот раз стал город Киев и его окрестности, где, как сообщается, было уничтожено 10 дронов.

Заявление властей Курской области

В Курской области украинская армия не спешит занимать более крупные населенные пункты, а пытается заставить российскую армию отступить. Можно предположить, что украинские силы больше не планируют существенно глубже проникать на российскую территорию.

Не исключено, что на некоторых направлениях будут осуществляться атаки с целью занять лучшие оборонительные позиции. Российской армии удалось перебросить в регион дополнительные войска, но пока продвижение украинских войск остановилось. Для проведения контрнаступления необходимо большее количество солдат и лучше организованные подразделения.

Интересное распоряжение издали местные власти Курской области. Они настоятельно посоветовали всем эвакуироваться из района боевых действий, поскольку российская армия полностью уничтожит все оккупированные украинские населенные пункты в Курской области.

Российским чиновникам глубоко стыдно за то, что произошло в Курске, и они пытаются компенсировать это жестоким и горделивым поведением. Разумеется, российские лидеры не хотят, чтобы на оккупированных территориях Украины оставалось большее количество местных жителей, которые потом будут рассказывать истории о жизни под украинским правлением в России.

Положение на поле боя

На украинских фронтах российская армия получила возможность еще больше активизировать наступательные действия.

На харьковском направлении идут позиционные бои на северной окраине города Волчанск. Никаких изменений в ситуации нет.

На направлении Купянска и Лимана российская армия продолжала активное наступление, но успеха не добилась. В направлении Северска активность атак ниже. Есть также сообщения об украинских контратаках в этом регионе.

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные нападения на город Часов Яр, но они безрезультатны. Сложнее обстоят дела у украинских войск на направлении Торцека. Хотя активность атак российских подразделений здесь в последние дни не самая высокая, есть сообщения о небольшом продвижении нападающей стороны в районе восточной окраины города.

Наиболее ожесточенные атаки российской армии продолжаются в направлении Покровска, а также имеются сообщения о ее более мелких наступлениях. Активность атак российских сил к западу от Донецка, и особенно - к юго-западу, постоянно возрастает. Также идут активные нападения на Угледар. В этом регионе российская армия использует больше бронетанковых сил, и большая часть потерь бронетехники приходится именно на этот регион. Российским частям вчера не удалось там существенно продвинуться.

На Южном фронте российские части вчера бездействовали. Вчера в сводках была упомянута ракетная атака российской армии на остров Змеиный в западной части Черного моря. Сегодня по этому поводу можно добавить, что российская армия, похоже, убеждена, что атаки украинских беспилотников и спецназа на нефтяные и газовые буровые платформы к западу от Крыма в основном исходят с острова Змеиный.

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