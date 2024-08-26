Эаметс: состояние рынка труда позволяет продолжить рост зарплат

Согласно опубликованной в понедельник статистике зарплат, средняя зарплата в Эстонии во втором квартале этого года составила 2007 евро.

Более точным показателем, чем среднее арифметическое значение, является медианная зарплата, при этом одинаковое количество работников получают более высокую и более низкую зарплату. Медианная зарплата во втором квартале составила 1641 евро. Самая высокая зарплата была в Таллинне, а самая низкая - в Валгаском уезде, где медианная зарплата составляла 64 процента от таллиннской.

«Возможно, более важным, чем размер зарплаты, является ее рост. Средняя зарплата выросла на 7,2 процента по сравнению со вторым кварталом прошлого года, что ниже, чем 8,8-процентный рост зарплаты в первом квартале, но все равно существенно. Важно также, что рост заработной платы опережает инфляцию, а это значит, что реальные доходы людей растут», - сказал Эаметс.

По его словам, рост зарплат неудивителен, поскольку уровень занятости остается высоким, а безработица - сдержанной. По данным Обзора рабочей силы, число занятых во втором квартале выросло почти на восемь тысяч человек по сравнению с первым кварталом, а безработица снизилась на тысячу.

«Когда показатели рынка труда хорошие, работодателям приходится учитывать желание работников повысить себе зарплату, потому что у дверей нет очереди безработных», - пояснил Эаметс.

«В случае введения налога на заработную плату работников, вероятно, возрастет давление на работников с целью переложить расходы по налогам на плечи работников. Уже сегодня существует множество отраслей и профессий, где люди работают как самозанятые или как компании с ограниченной ответственностью, чтобы оптимизировать налоги. Например, в сфере недвижимости, услугах такси, управленческих и бухгалтерских услуг и так далее», - считает Эаметс.

По его словам, доля платежей в конвертах также, скорее всего, увеличится в тех регионах, где перемещается больше наличных денег. «Как и в случае с потенциальным налогообложением корпоративных прибылей, платежное поведение людей не останется прежним при изменении налогов, а будет искать все возможные способы заплатить меньше налогов. Поэтому налоговые прогнозы, основанные на сегодняшних цифрах прибыли или стоимости рабочей силы, могут оказаться несостоятельными», - добавил Эаметс.