В прошлом году средняя заработная плата эстонских учителей выросла более чем на 420 евро и достигла целевого показателя в 120% от средней заработной платы Эстонии, установленного в плане развития образования, пишет Rus.ERR.
Отчет: зарплата учителей выросла, но поддержание такого уровня может стать непосильной задачей
По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, план развития образования на 2021–2035 годы устанавливает цель, согласно которой средняя заработная плата преподавателей общего и профессионального образования должна составлять 120% от средней заработной платы Эстонии. Эта цель оказалась достигнута раньше, чем прогнозировалось.
В то же время из-за сложного состояния государственного бюджета поддержание этого уровня в ближайшие годы может оказаться для государства непосильной задачей. При этом, по словам Киндсико, тревогу вызывает тот факт, что рост заработной платы учителей Эстонии характеризуют однократные скачки вверх.