Руководитель DPD Eesti: Эстония дарит свой успех Литве и Латвии

Осенью ожидается очередное снижение ставки Euribor, что должно уменьшить неопределенность и несколько увеличить покупательную способность. Однако в контексте Эстонии это не окажет широкого воздействия на всех потребителей, так как запланированные на следующий и последующий годы налоговые изменения еще больше усложнят ситуацию.

Для потребителей и предпринимателей предел роста цен, в определенном смысле, почти достигнут. Вместо ожидаемого экономического роста мы видим продолжение стагнации и удлинение этого периода по сравнению с другими конкурентами, особенно с соседними странами, находящимися на одном с нами уровне.

Сокращения и повышение налогов дают краткосрочный эффект. Для повышения нашей конкурентоспособности необходимо искать новые направления: промышленность, инновации. Эстония слишком мала, чтобы идти традиционным путем. Нужно найти дополнительные способы привлечь сюда иностранные инвестиции и новые рабочие места.

Литва добилась значительных успехов по сравнению с Эстонией

Эстония долгое время была известна своей успешной стартап-культурой и программой э-резидентства, которые привлекали иностранных инвесторов и предпринимателей. Эстония была флагманом инноваций и цифрового развития, здесь родились такие всемирно успешные компании, как Skype, Wise и Bolt.

Однако в последнее время Литва сделала впечатляющие шаги, чтобы занять это место. Например, в Литве находится крупнейшая в Европе финансово технологическая площадка, а в Вильнюсе создана благоприятная среда для развития-компаний. Там законодательство более гибкое, а затраты на запуск бизнеса ниже.