Эстонский производитель мебели процветает благодаря Amazon

Куум рассказал, что компания не продает свою продукцию в Скандинавию, и благодаря этому – или вопреки – дела у них идут хорошо.

«Самым большим достижением стало то, что мы исключили посредников из цепочки поставок и начали закупать сырье напрямую у производителей, а также вышли на розничный рынок со своим конечным продуктом. То есть начали продавать через платформу Amazon как на европейском, так и на американском рынке. Наш продукт дорогой и эксклюзивный, и на него есть большой спрос, но массовое производство для европейского рынка не является устойчивым, поэтому лучше производить меньше, но дороже», – отметил глава Wermo.