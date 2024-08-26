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Эстонский производитель мебели процветает благодаря Amazon

Редактор: rus.postimees.ee
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Производство мебели. Фото иллюстративное.
Производство мебели. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Как заявил на конференции «Вызовы мебельной промышленности - 2024» коммерческий директор и один из владельцев мебельного предприятия Wermo в Выру Пеэтер Куум, они относятся к числу тех производителей мебели, у которых сейчас дела идут хорошо, пишут dv.ee.

Куум рассказал, что компания не продает свою продукцию в Скандинавию, и благодаря этому – или вопреки – дела у них идут хорошо.

«Самым большим достижением стало то, что мы исключили посредников из цепочки поставок и начали закупать сырье напрямую у производителей, а также вышли на розничный рынок со своим конечным продуктом. То есть начали продавать через платформу Amazon как на европейском, так и на американском рынке. Наш продукт дорогой и эксклюзивный, и на него есть большой спрос, но массовое производство для европейского рынка не является устойчивым, поэтому лучше производить меньше, но дороже», – отметил глава Wermo.

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