Школьный мир в этот раз объявят в Раквере

Перевод: Павел Соболев

В 11 часов утра заиграет городской оркестр Раквере, а в 12 часов на сцену выйдет хедлайнер мероприятия - Clicherik & Mäx. Церемония объявления школьного мира начнется в 13.00, затем выступят ансамбль Kuueraudne, ученики Раквереской государственной гимназии, а также учащиеся Раквереской музыкальной школы и Школы эстетики и танца.

На церемонии объявления общеэстонского школьного мира выступят президент Союза защиты детей Эне Томберг и мэр Раквере Трийн Варек, также народ Эстонии поприветствует министр образования и науки Кристина Каллас, которая передаст Раквере эстафетную палочку школьного мира от Тойла, где школьный мир провозглашался в прошлом учебном году. Согласно хорошей практике, юный представитель города Раквере зачитает соглашение о школьном мире, которое затем будет подписано представителем города и всеми партнерами по сотрудничеству в обеспечении мирной школьной среды.

Эти партнерами являются Министерство образования и науки, MTÜ NÜ TORE, Союз ученических представительств, Фонд интеграции, SA Kiusamisvaba Kool и MTÜ Vaikuseminutid. В последние годы к этому движению присоединились также программа организации MTÜ Lastekaitse Liidu под названием Kiusamisest vabaks! и проект Targalt internetis-