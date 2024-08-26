На этот раз местом провозглашения школьного мира на начинающийся в сентябре учебный год выбран город Раквере. 1 сентября в Раквере по случаю начала нового учебного года состоится оживленное семейное мероприятие - будут организованы ярмарка и праздничный концерт.
Школьный мир в этот раз объявят в Раквере
Перевод: Павел Соболев
В 11 часов утра заиграет городской оркестр Раквере, а в 12 часов на сцену выйдет хедлайнер мероприятия - Clicherik & Mäx. Церемония объявления школьного мира начнется в 13.00, затем выступят ансамбль Kuueraudne, ученики Раквереской государственной гимназии, а также учащиеся Раквереской музыкальной школы и Школы эстетики и танца.
На церемонии объявления общеэстонского школьного мира выступят президент Союза защиты детей Эне Томберг и мэр Раквере Трийн Варек, также народ Эстонии поприветствует министр образования и науки Кристина Каллас, которая передаст Раквере эстафетную палочку школьного мира от Тойла, где школьный мир провозглашался в прошлом учебном году. Согласно хорошей практике, юный представитель города Раквере зачитает соглашение о школьном мире, которое затем будет подписано представителем города и всеми партнерами по сотрудничеству в обеспечении мирной школьной среды.
Эти партнерами являются Министерство образования и науки, MTÜ NÜ TORE, Союз ученических представительств, Фонд интеграции, SA Kiusamisvaba Kool и MTÜ Vaikuseminutid. В последние годы к этому движению присоединились также программа организации MTÜ Lastekaitse Liidu под названием Kiusamisest vabaks! и проект Targalt internetis-
У движения школьного мира есть своя миссия: школьная среда должна быть физически, социально и психически безопасной для всех целевых групп школьной семьи. Движение школьного мира - это не однодневное мероприятие, а образ мышления и часть образовательного пути, которая требует осведомленности и вклада всего общества. С этой целью школы организуют различные мероприятия в течение учебного года и проводят постоянную работу по поддержке создания и поддержания безопасной школьной среды, чтобы радость школы была доступна учащимся, учителям, школьному персоналу и родителям. В основе всего этого лежит подписание школьного мирного соглашения.
Школьное мирное соглашение призывает нас замечать, слушать и признавать друг друга, держаться вместе и помогать, подтверждает, что мы участвуем в школьной жизни и сотрудничаем, ценим обучение и преподавание, поддерживаем психическое и физическое здоровье, а также создаем и поддерживаем безопасную школьную среду.
Школьный мир по всей Эстонии стали объявлять с 1999 года. С 2008 года движение возглавляет неправительственная организация Союз защиты детей. Ранее школьный мир объявлялся в Таллинне, Тарту, Пыльтсамаа, Вильянди, Валга, Нарве, Пярну, Пыльва, Эльва, Йыгева, Силламяэ, Курессааре, Тюри, на Хийумаа, в Выру, Кейла, Пайде и Тойла.
В Раквере это произойдет во второй раз, первый был в 2009 году. За этот период в образовательной жизни города произошло много изменений. Раквере предлагает детям и молодежи богатые возможности для хобби и, таким образом, стал хорошим примером для других городов.