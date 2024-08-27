Практически каждую неделю кто-то погибает: что происходит на дорогах Эстонии?

2 августа около 22.20 в Рапламаа в деревне Сикерди легковой автомобиль Ford шел из Варбола в направлении Рапла, а в одном направлении с ним по правой обочине двигались два велосипедиста. По предварительным данным, в какой-то момент один из велосипедистов выехал на дорогу, водитель не успел отреагировать на внезапный маневр и наехал на велосипедистов. Пострадали оба.