В воскресенье в Отепя завершился чемпионат мира по летнему биатлону. Индрек Тобрелутс, тренер лучших биатлонисток Эстонии Сусан Кюльм и Туули Томингас, сказал, что на отечественных крупных соревнованиях можно сравнить форму спортсменов, но выводы делать нельзя.
Тренер эстонских биатлонистов считает, что после домашнего чемпионата мира выводы делать не стоит
По словам Тобрелутса, летняя подготовка прошла хорошо: «Девочки были здоровы, и мы сделали все, как планировали. Я очень доволен тем, как складывалось до сих пор».
По словам тренера, домашний летний чемпионат мира по биатлону – хорошая тренировка. «По итогам августа еще нечего вынести. Хорошо провести сравнение с другими конкурентами. Но мы не делаем выводов о том, в каком направлении двигаться.
Некоторым профиль трассы Отепя подходит, особенно женские трассы: они очень легкие и быстрые. Но здесь, скорее, решающее значение имеет работа на стрельбище и влияние ветра. Поэтому фактор удачи здесь играет большую роль, чем на среднестатистическом европейском стрельбище. Нужно следить за ветром, потому что если ошибешься, результат может быть весьма удручающим», - сказал он.
Кюльм заняла три места в десятке лучших в Отепя. Она финишировала 10-й в финале суперспринта и 7-й в спринте. В воскресенье в женской гонке с совместным стартом эстонка завоевала шестое место, что позволило ей отправиться на церемонию награждения.
«Здесь она достигла своего уровня. Понятно, что есть пространство для роста, но до главных соревнований осталось полгода, так что в этом отношении мы не испытываем никакого стресса», — подчеркнул Тобрелутс.
Томингас, занявшая восьмое место в женской гонке с масс-стартом на чемпионате мира, проходившем в феврале в Нове Место, приехала на домашние соревнования с явно более высокими ожиданиями.
На летнем чемпионате мира по биатлону, проходившем в Словакии в прошлом году, она стала чемпионкой мира в женском спринте и завоевала два серебра в суперспринте и совместном старте. В этом году в Отепя она финишировала 23-й в суперспринте и 49-й в спринте в Отепя. На гонку с масс-стартом она не попала.
«Нам известны причины ее плохих результатов. Две недели назад здесь же она ехала по тем же трассам в среднем на 2 км/ч быстрее. Это довольно большая разница. Причины известны, и это проблема, которую можно быстро решить», - сказал Тобрелутс, не пожелавший распространяться на эту тему.
Уже на этой неделе Томингас поедет во Францию. 31 августа в городе Анси в четвертый раз пройдут биатлонные соревнования Мартена Фуркада, на которые были приглашены девять женщин. Наряду с олимпийской чемпионкой Пекина Жюстин Бреза-Буше и Юлией Симон, завоевавшей титул чемпионки мира в Нове Место, приглашение также получила и Томингас.
«Это такое мероприятие. Будут приглашены 15 лучших в мире биатлонистов, которые продемонстрируют себя. Там не так важна скорость езды, это чисто соревнования по стрельбе. Это определенно хорошее переключение после тренировок и отличная возможность сравнить себя с другими», - сказал тренер.
В сентябре команда ТТ на две недели полетит в Италию - в Антерсеваль, который станет будущей олимпийской деревней. «По сравнению с предыдущими годами больших изменений в подготовке не планируется. Места тренировок нас устраивают, и мы продолжим в том же духе», - заключил Тобрелутс.