Тренер эстонских биатлонистов считает, что после домашнего чемпионата мира выводы делать не стоит

На летнем чемпионате мира по биатлону, проходившем в Словакии в прошлом году, она стала чемпионкой мира в женском спринте и завоевала два серебра в суперспринте и совместном старте. В этом году в Отепя она финишировала 23-й в суперспринте и 49-й в спринте в Отепя. На гонку с масс-стартом она не попала.

«Нам известны причины ее плохих результатов. Две недели назад здесь же она ехала по тем же трассам в среднем на 2 км/ч быстрее. Это довольно большая разница. Причины известны, и это проблема, которую можно быстро решить», - сказал Тобрелутс, не пожелавший распространяться на эту тему.

Уже на этой неделе Томингас поедет во Францию. 31 августа в городе Анси в четвертый раз пройдут биатлонные соревнования Мартена Фуркада, на которые были приглашены девять женщин. Наряду с олимпийской чемпионкой Пекина Жюстин Бреза-Буше и Юлией Симон, завоевавшей титул чемпионки мира в Нове Место, приглашение также получила и Томингас.

«Это такое мероприятие. Будут приглашены 15 лучших в мире биатлонистов, которые продемонстрируют себя. Там не так важна скорость езды, это чисто соревнования по стрельбе. Это определенно хорошее переключение после тренировок и отличная возможность сравнить себя с другими», - сказал тренер.

В сентябре команда ТТ на две недели полетит в Италию - в Антерсеваль, который станет будущей олимпийской деревней. «По сравнению с предыдущими годами больших изменений в подготовке не планируется. Места тренировок нас устраивают, и мы продолжим в том же духе», - заключил Тобрелутс.