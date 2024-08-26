Драки в тюрьмах и предотвращенные самоубийства: охранникам пришлось применять газ

Всего в течение предпоследней недели августа в тюрьмах страны зарегистрировано восемь инцидентов. Еще в понедельник в Таллиннской тюрьме один из заключенных отказался подчиниться приказу и плюнул в охранника, а во вторник в Вируской тюрьме вспыхнула драка между двумя заключенными. Хотя серьезных травм никто не получил, ситуация была напряженной.

В среду события в Вируской тюрьме продолжились: один заключенный ударил другого ногой и рукой, на что второй выплеснув в него воду из стакана. Позже в тот же день еще один заключенный напал на своего сокамерника и был отправлен в душевую для изоляции. Там он продолжил буйствовать, разбил раковину и пытался разбить окно.

Тем временем в Тартуской тюрьме в драку переросла бытовая ссора. Один из участников неожиданно напал на тюремного служащего и дважды ударил его по лицу. Для усмирения агрессора охранники применили газ.

Также в среду в той же Тартуской тюрьме охранники предотвратили попытку самоубийства. В Вируской тюрьме 22 августа заключенный угрожал нанести себе увечья и даже начал действовать, однако серьезных травм удалось избежать благодаря оперативному вмешательству, после чего заключенного поместили под усиленный надзор.

Кульминацией недели стал инцидент в субботу, когда раздраженный заключенный в Вируской тюрьме бросил бильярдный шар в окно кабинета администратора.

На начало прошлой недели в тюрьмах Эстонии находилось 1729 человек, из которых 1441 - осужденных и 288 - арестованных. Большинство заключенных - мужчины (1647), женщин в тюрьмах всего 82, приговоренных к пожизненному заключению - 31. В открытых тюрьмах свои сроки отбывают 215 человек.

Кроме того, под криминальным надзором находится 2809 человек, включая 58 несовершеннолетних и 418 молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Из них 736 человек приговорены к общественным работам, а 84 находятся под электронным надзором.