Надейся на лучшее, готовься к худшему: на восстановление покупательной способности потребуется шесть лет

«В этом году покупательная способность средней нетто-зарплаты увеличится всего на два процента. В следующем году рост заработной платы замедлится, рост цен ускорится, а повышение налогов отнимет определенную часть дохода потребителей. Таким образом, покупательная способность средней нетто-зарплаты снизится на два процента в 2025 году. Покупательная способность среднестатистического наемного работника достигнет уровня, существовавшего до быстрого роста цен, только в 2026 году, когда средняя нетто-зарплата существенно увеличится за счет ликвидации так называемого налогового горба», - говорит она.