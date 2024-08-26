Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик не может порадовать жителей Эстонии хорошими новостями. Если в среднем заработная плата продолжит расти, то темпы роста зарплат в следующем году замедлятся, цены продолжат расти, а повышение налогов отнимет определенную часть дохода.
Надейся на лучшее, готовься к худшему: на восстановление покупательной способности потребуется шесть лет
«В этом году покупательная способность средней нетто-зарплаты увеличится всего на два процента. В следующем году рост заработной платы замедлится, рост цен ускорится, а повышение налогов отнимет определенную часть дохода потребителей. Таким образом, покупательная способность средней нетто-зарплаты снизится на два процента в 2025 году. Покупательная способность среднестатистического наемного работника достигнет уровня, существовавшего до быстрого роста цен, только в 2026 году, когда средняя нетто-зарплата существенно увеличится за счет ликвидации так называемого налогового горба», - говорит она.
Во втором квартале средняя пенсия выросла на 11 процентов в годовом исчислении. Пенсии стремительно растут в последние годы. Если в 2026 году средняя чистая заработная плата догонит цены, то покупательная способность средней пенсии уже восстановится.