ФОТО Латвийские пограничники выявили за неделю второй фургон с тайником для транспортировки мигрантов

Как сообщили в Государственной погранохране, вне рабочее время пограничник во время тренировки в Краславском крае заметил в 500 метрах от границы автомобиль Ford Transit, возле которого находились несколько человек азиатской внешности. При появлении пограничников эти люди сразу устремились в сторону границы.

Был вызван кинолог со служебной собакой, и вскоре выяснилось, что нарушители вернулись в Беларусь через проделанное в заборе отверстие. При осмотре автомобиля обнаружили, что в кузове, скрытом под досками, был оборудован тайник.

В ходе проверки документов водителя, гражданина Грузии, оказалось, что он находился в приграничной зоне без удостоверения личности и специального пропуска. Кроме того, у автомобиля не было обязательной страховки (OCTA).

В отношении водителя начат уголовный процесс по подозрению в сознательной попытке помочь людям нелегально проникнуть в Латвию, что может привести к лишению свободы на срок от двух до восьми лет. Помимо этого, он привлечен к административной ответственности за отсутствие действительного проездного документа, нахождение в пограничной зоне без специального пропуска и управление транспортным средством без страховки.

Ранее, 20 августа, в Краславском крае пограничники обнаружили в фургоне, которым управлял негражданин Латвии, 24 нелегальных мигранта.

Всего в этом году 3953 человека были задержаны за попытку незаконного пересечения границы, а 16 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.