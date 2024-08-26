Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар российских войск по регионам Украины, совершенный 26 августа. Видео и текст обращения Зеленского опубликованы в его соцсетях, пишет «Медуза».
ВИДЕО ⟩ «Путин себе не изменяет: это больное существо». Зеленский – об одной из крупнейших атак войск РФ на Украину
«Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов"», - заявил Зеленский.
По его словам, целью атаки стала критическая гражданская инфраструктура, повреждены объекты энергетики. Зеленский отметил, что есть погибшие, десятки раненых.
«Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения», - заявил Зеленский.