Эстония завоевала медаль на первой в мире олимпиаде по искусственному интеллекту

На олимпиаде оценивались как теоретические знания, так и практические навыки участников. Организаторы стремились не только углубить понимание искусственного интеллекта, но и обсудить с молодыми талантами важные моральные и этические вопросы, связанные с его использованием.

Эстонию представляли четыре ученика: Артур Бентса из Таллиннской Тынисмаэской реальной школы, Хендрик Пэрли из Гимназии Густава Адольфа, Кристьян Лепп из Юленурмской гимназии и Оскар Ауста из Тартуской гимназии Тамме. В напряженной борьбе они завоевали серебряную медаль в теоретическом этапе, оказавшись среди 21 команд, удостоенных наград.

Золотые медали в этом этапе достались командам из Сингапура, Польши и школы Летово. Вместе с Эстонией серебряные медали получили две команды из Венгрии и Китая, а также команды из Вьетнама и Монголии. Бронзовые медали забрали Румыния, Польша, Вьетнам, Колумбия, Малайзия, Болгария, Иран и Канада.

Практический этап также принес награды 21 команде. Золото досталось участникам из Болгарии, Польши, Австралии и США. Серебро завоевали команды из ОАЭ, Венгрии, Гонконга, Канады, Румынии, школы Летово и Китая. Бронзовые награды получили представители Нидерландов, Иордании, Туниса, Макао, Польши, Японии, Колумбии и две команды из Вьетнама и США.

Эта олимпиада вошла в историю как первое глобальное соревнование в сфере искусственного интеллекта, и Эстония гордо заняла свое место среди победителей. В 2025 году следующая олимпиада пройдет в Пекине, где участники вновь смогут показать свои знания и навыки на мировой арене.