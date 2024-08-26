Прокуратура Франции долго не озвучивала, какие обвинения предъявлены главе Telegram Павлу Дурову, однако у него мгновенно появились защитники с разных сторон. Особую пикантность ситуации придает внезапная любовь, которой воспылала к нему собственная родина: власти России быстро выразили Дурову всестороннюю поддержку, хотя он об этом вряд ли просил. Rus.Postimees попытался понять, почему страна, которая несколько лет назад блокировала Telegram, теперь упорно твердит, что Дуров «свой». Небольшой спойлер - причиной тому - война России с Украиной.
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Telegram как полевой телефон российской армии и другие причины «пленения» Павла Дурова во Франции (1)
Павла Дурова, постоянно живущего в ОАЭ и прилетевшего в минувшие выходные на собственном самолете из Азербайджана во Францию, гражданином которой он является, задержали местные власти.
Официальная Франция больше суток обещала объяснить, за что именно задержан Дуров. Сегодня Reuters со ссылкой на полицию сообщил, что обвинения строятся на отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования» и что это «ни в коем случае не политическое решение», - написал французский президент в соцсети X днем 26 августа.