Прокуратура Франции долго не озвучивала, какие обвинения предъявлены главе Telegram Павлу Дурову, однако у него мгновенно появились защитники с разных сторон. Особую пикантность ситуации придает внезапная любовь, которой воспылала к нему собственная родина: власти России быстро выразили Дурову всестороннюю поддержку, хотя он об этом вряд ли просил. Rus.Postimees попытался понять, почему страна, которая несколько лет назад блокировала Telegram, теперь упорно твердит, что Дуров «свой». Небольшой спойлер - причиной тому - война России с Украиной.