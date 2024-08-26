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Telegram как полевой телефон российской армии и другие причины «пленения» Павла Дурова во Франции (1)

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Сотрудник полиции пытается понять участника митинга в поддержку основателя Telegram Павла Дурова возле посольства Франции в Москве, Россия.
Сотрудник полиции пытается понять участника митинга в поддержку основателя Telegram Павла Дурова возле посольства Франции в Москве, Россия. Фото: IMAGO/SNA

Прокуратура Франции долго не озвучивала, какие обвинения предъявлены главе Telegram Павлу Дурову, однако у него мгновенно появились защитники с разных сторон. Особую пикантность ситуации придает внезапная любовь, которой воспылала к нему собственная родина: власти России быстро выразили Дурову всестороннюю поддержку, хотя он об этом вряд ли просил. Rus.Postimees попытался понять, почему страна, которая несколько лет назад блокировала Telegram, теперь упорно твердит, что Дуров «свой». Небольшой спойлер - причиной тому - война России с Украиной.

Павла Дурова, постоянно живущего в ОАЭ и прилетевшего в минувшие выходные на собственном самолете из Азербайджана во Францию, гражданином которой он является, задержали местные власти. 

Официальная Франция больше суток обещала объяснить, за что именно задержан Дуров. Сегодня Reuters со ссылкой на полицию сообщил, что обвинения строятся на отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования» и что это «ни в коем случае не политическое решение», - написал французский президент в соцсети X днем 26 августа.

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